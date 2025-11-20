ВСС отсъства и бюджетът остана без защита

Висшият съдебен съвет не изпрати свой представител на заседанието на парламентарната Комисия по конституционни и правни въпроси, където беше разгледан бюджетът на съдебната власт за 2026 г. Отсъстваха и представители на съда и прокуратурата, като единствено главният съдебен инспектор Теодора Точкова участва в дискусията, съобщава lex.bg.

Липсата на позиция от страна на ВСС доведе до това, че никой от депутатите не подкрепи искания бюджет от 996 млн. евро. Шестима гласуваха „против“, а 10 се въздържаха. Вместо това беше одобрен проектът на правителството, който е с над 180 млн. евро по-нисък.

„Силно впечатление ми прави, че отсъстват представители на ВСС. Имахме изключително много въпроси за техните разчети и приоритети“, заяви Стою Стоев (ПП–ДБ).



Той посочи, че съветът е поискал над 6 млн. евро допълнително за персонал спрямо собствената си прогноза за 2026 г., което поставя въпроси дали средствата няма да отидат за бонуси.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев защити бюджетния проект на правителството, като подчерта, че приходите от съдебни такси са изчислени на база реални анализи – 58,7 млн. евро, срещу 49,3 млн., прогнозирани от ВСС.

Надежда Йорданова (ПП–ДБ) също критикува ВСС, посочвайки, че над 90% от средствата в проекта са за заплати, което блокира възможности за реформи. Тя цитира данни на CEPEJ, според които процентът на приключени дела у нас би трябвало да е между 95–100%, докато ВСС планира 78–79%.

Теодора Точкова възрази, като заяви, че ИВСС отчита повишаваща се ефективност – приключени между 64% и 83% граждански и търговски дела, 85–95% наказателни, и 75–83% административни.

Министър Георгиев отбеляза, че броят на новите дела расте – от 476 000 през 2022 г. до 524 000 през 2024 г. и подчерта важността на реформата в заповедното производство, която изравнява натовареността между районните съдилища.

В края на заседанието депутатът Бранимир Балачев (ГЕРБ) попита за проекта за нова съдебна палата във Варна. Министърът увери, че при увеличени капиталови разходи с 7,5 млн. евро, няма основания да се смята, че проектът ще бъде орязан.