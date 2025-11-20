ВСУ громят подстанции в крайграничната зона на Русия, хиляди останаха без ток

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуват подстанции в крайграничната зона на Русия. Десетки хиляди абонати са останали без ток.

- Реклама -

„Тази нощ врагът атакува електрически подстанции в граничния район“, съобщи губернаторът на Курска област Александър Хинштейн в своя Telegram канал.

Според него над 16 000 души в Глушковски, Рилски и Кореневски райони са останали без ток.

„Рилск вече е свързан към резервни източници на захранване“, съобщи губернаторът, добавяйки, че последствията се установяват и скоро ще бъде проведено инженерно проучване на района.