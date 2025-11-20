НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          ВСУ громят подстанции в крайграничната зона на Русия, хиляди останаха без ток

          0
          38
          Пожар на подстанция
          Пожар на подстанция
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуват подстанции в крайграничната зона на Русия. Десетки хиляди абонати са останали без ток.

          - Реклама -

          „Тази нощ врагът атакува електрически подстанции в граничния район“, съобщи губернаторът на Курска област Александър Хинштейн в своя Telegram канал.

          Според него над 16 000 души в Глушковски, Рилски и Кореневски райони са останали без ток.

          „Рилск вече е свързан към резервни източници на захранване“, съобщи губернаторът, добавяйки, че последствията се установяват и скоро ще бъде проведено инженерно проучване на района.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) атакуват подстанции в крайграничната зона на Русия. Десетки хиляди абонати са останали без ток.

          - Реклама -

          „Тази нощ врагът атакува електрически подстанции в граничния район“, съобщи губернаторът на Курска област Александър Хинштейн в своя Telegram канал.

          Според него над 16 000 души в Глушковски, Рилски и Кореневски райони са останали без ток.

          „Рилск вече е свързан към резервни източници на захранване“, съобщи губернаторът, добавяйки, че последствията се установяват и скоро ще бъде проведено инженерно проучване на района.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Полша обвини Русия във вандализъм на Катинското гробище

          Иван Христов -
          Руските власти са извършили акт на вандализъм на Катинското гробище, премахвайки барелефи, изобразяващи военния орден Virtuti Militari и „Кръста на Септемврийския поход“, според Матеуш...
          Война

          Politico: В Европа и Украйна са останали шокирани от мирния план на САЩ

          Иван Христов -
          В Европа и Украйна са останали шокирани от последния опит на Белия дом да сложи край на войната в Украйна - новият 28-точков мирен...
          Война

          Тайният план за мир: Украйна да предаде контрола над Донбас срещу наем от Русия

          Дамяна Караджова -
          Украйна може да бъде принудена да отдаде под наем част от територията си на Русия съгласно плана на САЩ за прекратяване на войната.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions