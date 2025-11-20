Взрив в граничната зона рани южнокорейски офицер

Южнокорейски военен офицер беше ранен при неидентифицирана експлозия в демилитаризираната зона между Северна и Южна Корея, съобщиха от министерството на отбраната в Сеул. Пострадалият е в стабилно състояние, след като е бил евакуиран по въздух.

Инцидентът е станал тази сутрин на западния участък на Военната демаркационна линия (MDL) – част от четирикилометровата DMZ, която разделя двете държави и е едновременно природен резерват и опасно поле, осеяно с противопехотни мини.

„Офицерът бе спешно евакуиран с хеликоптер и е в стабилно състояние, без животозастрашаващи наранявания“, съобщиха от министерството, цитирани от АФП.



Експлозията идва в момент, когато Сеул отправи първото от години предложение за военни преговори към Пхенян. В рамките на инициативата южнокорейската страна посочи, че част от старите гранични маркери, поставени през 1953 г., вече липсват, което създава разминавания в разбирането за точната линия на границата.

Въпреки примирието от 1953 г., двете страни технически остават във война, тъй като мирен договор така и не беше подписан. Само през тази година Сеул е регистрирал около 10 навлизания на севернокорейски войници южно от линията.

Подобни инциденти не са прецедент – през 2015 г. двама южнокорейски войници бяха тежко ранени от мини, поставени от Северна Корея, като единият загуби и двата си крака.