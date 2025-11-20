НА ЖИВО
          Запорожец: Руските войски използват остатъка от канала Северски Донец – Донбас като логистичен маршрут

          Канала Северски Донец - Донбас
          Канала Северски Донец - Донбас
          Руските войски в момента използват останките от канала Северски Донец-Донбас като логистичен маршрут за доставка на бойна техника и провизии към град Часов Яр в Донецка област, заяви Дмитрий Запорожец, говорител на 11-ти армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в ефира на „Мы-Украина“.

          „Наблюдаваме пробивите в тези тръби, за да предотвратим навлизането на техника, ако окупаторите я използват“, заяви говорителят.

          Според него руснаците са намалили използването на управляеми авиобомби (КАБ) поради лошата видимост по време на мъгла. В същото време той добави, че руснаците активно използват „изчакващи дронове“.

          По-рано ВСУ съобщиха, че пълният контрол над Часов Яр ще позволи на руснаците да напреднат по-нататък към Константиновка и да достигнат височините. Руските войски продължават да разрушават всякакви убежища и сгради в града.

