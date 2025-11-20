Запрянов: Българският войник носи дисциплина, себеотрицание и патриотизъм

Армията ни доказа, че победата не зависи от броя оръдия или висшите чинове, а от духа на бойците. Това подчерта министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на тържествената кръгла маса „140 години от Сръбско-българската война 1885 г.“, проведена в аула „Раковски“ на Военната академия „Г. С. Раковски“.

- Реклама -

„За мен е чест да открия тази кръгла маса, на която отдаваме дължимото на героите, защитили и утвърдили България като държава, способна сама да решава своята съдба“, каза министърът.

„Внезапното и вероломно нахлуване на сръбските войски постави началото на войната. Сърбия я започна убедена в лесната си победа.“

Запрянов подчерта, че българската армия тогава е била още млада – без генерали и началници – но е доказала, че в момент на изпитание България е непобедима.

„Българският войник носи дисциплина, себеотрицание и патриотизъм. Днес ние имаме привилегията и отговорността да съхраним тези добродетели.“

Форумът е посветен на представянето на съвременните научни изследвания за Сръбско-българската война и дава поле за различни гледни точки върху драматичните събития от 1885 г.

На 19 ноември Сухопътните войски отбелязаха 147 години от основаването си и 140 години от победата в Сръбско-българската война.