Заради референдума: Ангелов и Недялков подадоха сигнал до главния прокурор срещу Киселова (СНИМКИ)

Недялко Недялков и Страхил Ангелов са подали сигнал до главния прокурор с искане да бъде поискан депутатският имунитет на Наталия Киселова и да започне наказателно разследване срещу нея по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс – за нарушение или неизпълнение на служебни задължения и превишаване на власт.
Повод за действията им е решението на Конституционния съд, който постанови, че Киселова е нарушила Конституцията, като е отказала да допусне до разглеждане предложението на президента за национален референдум за лева.
Какво твърди сигналът
Според Недялков и Ангелов бившият председател на парламента е:
препятствала правото на гражданите да поискат пряк вот за важни въпроси;
ограничила правомощията на президента като вносител;
попречила на народните представители да обсъдят и гласуват предложението.
Той определя като „безумие“ факта, че Киселова продължава да изпълнява длъжността си и да получава заплата, а според него „медиите на властта“ я оправдават.
„Фронт за лева“ обявява нови действия
Недялков посочва, че заедно със Страхил Ангелов и движението „Фронт за лева“ няма да се откажат от настояването за провеждане на референдум. По думите му предстои да бъдат подадени сигнали до европейски институции във връзка както с решението на КС, така и с последвалия отказ на парламента да включи въпроса за референдума в дневния ред.
Недялков коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов:
По думите му „145-годишният лев е убит“ чрез манипулирани данни за конвергенцията и отказ за провеждане на референдум, поискан от 604 000 граждани и поддържан от президента.
Недялко Недялков и Страхил Ангелов са подали сигнал до главния прокурор с искане да бъде поискан депутатският имунитет на Наталия Киселова и да започне наказателно разследване срещу нея по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс – за нарушение или неизпълнение на служебни задължения и превишаване на власт.
Повод за действията им е решението на Конституционния съд, който постанови, че Киселова е нарушила Конституцията, като е отказала да допусне до разглеждане предложението на президента за национален референдум за лева.
Какво твърди сигналът
Според Недялков и Ангелов бившият председател на парламента е:
препятствала правото на гражданите да поискат пряк вот за важни въпроси;
ограничила правомощията на президента като вносител;
попречила на народните представители да обсъдят и гласуват предложението.
Той определя като „безумие“ факта, че Киселова продължава да изпълнява длъжността си и да получава заплата, а според него „медиите на властта“ я оправдават.
„Фронт за лева“ обявява нови действия
Недялков посочва, че заедно със Страхил Ангелов и движението „Фронт за лева“ няма да се откажат от настояването за провеждане на референдум. По думите му предстои да бъдат подадени сигнали до европейски институции във връзка както с решението на КС, така и с последвалия отказ на парламента да включи въпроса за референдума в дневния ред.
Недялков коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов:
По думите му „145-годишният лев е убит“ чрез манипулирани данни за конвергенцията и отказ за провеждане на референдум, поискан от 604 000 граждани и поддържан от президента.
Много държави вече разглеждат различни мерки за ограничаване на социалните мрежи при децата, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на откриването на националната кръгла маса „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.