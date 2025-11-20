НА ЖИВО
          Заради референдума: Ангелов и Недялков подадоха сигнал до главния прокурор срещу Киселова (СНИМКИ)

          Никола Павлов
          Недялко Недялков и Страхил Ангелов са подали сигнал до главния прокурор с искане да бъде поискан депутатският имунитет на Наталия Киселова и да започне наказателно разследване срещу нея по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс – за нарушение или неизпълнение на служебни задължения и превишаване на власт.

          „Смятаме, че е налице пряк умисъл – като експерт по конституционно право, тя е осъзнавала деянието си и е желаела неговите вредни последици“, заявяват подателите на сигнала.

          Повод за действията им е решението на Конституционния съд, който постанови, че Киселова е нарушила Конституцията, като е отказала да допусне до разглеждане предложението на президента за национален референдум за лева.

          Какво твърди сигналът

          Според Недялков и Ангелов бившият председател на парламента е:

          • препятствала правото на гражданите да поискат пряк вот за важни въпроси;
          • ограничила правомощията на президента като вносител;
          • попречила на народните представители да обсъдят и гласуват предложението.

          „Конституционният съд е постановил, че бившата шефка на НС е престъпник – на главния прокурор остава да го верифицира“, заявява Недялков.

          Той определя като „безумие“ факта, че Киселова продължава да изпълнява длъжността си и да получава заплата, а според него „медиите на властта“ я оправдават.

          „Фронт за лева“ обявява нови действия

          Недялков посочва, че заедно със Страхил Ангелов и движението „Фронт за лева“ няма да се откажат от настояването за провеждане на референдум. По думите му предстои да бъдат подадени сигнали до европейски институции във връзка както с решението на КС, така и с последвалия отказ на парламента да включи въпроса за референдума в дневния ред.

          „В България е потъпкан основният закон – Конституцията. Потъпкано е народовластието“, заявява той.

          Недялков коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов:

          „Борисов каза: ‘Поемам цялата отговорност за въвеждането ни в еврозоната’. Това е самопризнание за бъдещия Трибунал. Той се брандира като обвиняем №1.“

          По думите му „145-годишният лев е убит“ чрез манипулирани данни за конвергенцията и отказ за провеждане на референдум, поискан от 604 000 граждани и поддържан от президента.

          „Възмездието наближава. Само истината ще ни направи свободни.“

