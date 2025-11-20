Заради референдума: Ангелов и Недялков подадоха сигнал до главния прокурор срещу Киселова (СНИМКИ)

Недялко Недялков и Страхил Ангелов са подали сигнал до главния прокурор с искане да бъде поискан депутатският имунитет на Наталия Киселова и да започне наказателно разследване срещу нея по чл. 282, ал. 1 от Наказателния кодекс – за нарушение или неизпълнение на служебни задължения и превишаване на власт.

„Смятаме, че е налице пряк умисъл – като експерт по конституционно право, тя е осъзнавала деянието си и е желаела неговите вредни последици“, заявяват подателите на сигнала. - Реклама -

Повод за действията им е решението на Конституционния съд, който постанови, че Киселова е нарушила Конституцията, като е отказала да допусне до разглеждане предложението на президента за национален референдум за лева.

Какво твърди сигналът

Според Недялков и Ангелов бившият председател на парламента е:

препятствала правото на гражданите да поискат пряк вот за важни въпроси;

да поискат пряк вот за важни въпроси; ограничила правомощията на президента като вносител;

като вносител; попречила на народните представители да обсъдят и гласуват предложението.

„Конституционният съд е постановил, че бившата шефка на НС е престъпник – на главния прокурор остава да го верифицира“, заявява Недялков.

Той определя като „безумие“ факта, че Киселова продължава да изпълнява длъжността си и да получава заплата, а според него „медиите на властта“ я оправдават.

„Фронт за лева“ обявява нови действия

Недялков посочва, че заедно със Страхил Ангелов и движението „Фронт за лева“ няма да се откажат от настояването за провеждане на референдум. По думите му предстои да бъдат подадени сигнали до европейски институции във връзка както с решението на КС, така и с последвалия отказ на парламента да включи въпроса за референдума в дневния ред.

„В България е потъпкан основният закон – Конституцията. Потъпкано е народовластието“, заявява той.

Недялков коментира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов:

„Борисов каза: ‘Поемам цялата отговорност за въвеждането ни в еврозоната’. Това е самопризнание за бъдещия Трибунал. Той се брандира като обвиняем №1.“

По думите му „145-годишният лев е убит“ чрез манипулирани данни за конвергенцията и отказ за провеждане на референдум, поискан от 604 000 граждани и поддържан от президента.