Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси Индонезия

Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес край остров Серам в Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Трусът е усетен в 15:59 местно време (08:59 българско време).

Епицентърът се е намирал 20 км югозападно от Амбон и 612 км северно от Дили, на значителна дълбочина от 130 километра.

Към момента няма данни за жертви или материални щети, но местните служби продължават да наблюдават ситуацията.