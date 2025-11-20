НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 20.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси Индонезия

          0
          0
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес край остров Серам в Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Трусът е усетен в 15:59 местно време (08:59 българско време).

          - Реклама -

          Епицентърът се е намирал 20 км югозападно от Амбон и 612 км северно от Дили, на значителна дълбочина от 130 километра.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Към момента няма данни за жертви или материални щети, но местните служби продължават да наблюдават ситуацията.

          28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна 28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна

          Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес край остров Серам в Индонезия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC). Трусът е усетен в 15:59 местно време (08:59 българско време).

          - Реклама -

          Епицентърът се е намирал 20 км югозападно от Амбон и 612 км северно от Дили, на значителна дълбочина от 130 километра.

          528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на … 528 сигнала за опасни храни: Европа алармира за токсини, България спря вноса на …

          Към момента няма данни за жертви или материални щети, но местните служби продължават да наблюдават ситуацията.

          28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна 28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          „Аренда“ на Донбас: The Telegraph разкри нови детайли от мирния план на САЩ

          Иван Христов -
          Украйна може да бъде принудена да отдаде под „аренда“ част от територията си на Русия, според нов план на САЩ за прекратяване на войната,...
          Политика

          ЕС: Мирен план е възможен само с подкрепата на Украйна и Европа

          Георги Петров -
          Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че краят на войната в Украйна е възможен само ако украинците и европейците подкрепят...
          Свят

          Американска делегация на посещение в Киев: Зеленски обсъди с военни лидери ролята на САЩ в края на войната

          Дамяна Караджова -
          Украинският президент Володимир Зеленски проведе среща в Киев с представители на американската армия.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions