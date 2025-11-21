Американката Стефани Костович ще играе за националния отбор на България

Женският национален отбор на България ще разчита на още една натурализирана баскетболистка след Кайла Хилсман. Селекционерът на представителния ни тим при дамите Таня Гатева ще може да използа в евроквалификациите през март 2026 г. Стефани Костович.

Американката вече държи в ръцете си своя български паспорт. Това означава, че тя може да даде още повече дълбочина в състава на България за срещите от група Е на пресявките догодина. След като записаха три поредни победи в този игрови прозорец, в следващия нашите момичета ще имат домакинства на Азербайджан на 11 март и Украйна на 14 март, както и гостуване на Черна гора на 17 март.

Коя е Стефани Костович?

Родена е на 9 октомври 1995 г. във Франклин, щата Уисконсин (САЩ). Висока е 189 см. и играе на позиции 4 и 5. Фамилията й идва от полските корени на дядо й, макар че самата тя признава преди време, че има и малко немска кръв във вените си.

Начало и образование

Стефани започва да се занимава с баскетбол на 12 години, вървейки по стъпките на трите си по-големи сестри. В гимназията се отдава и на лека атлетика, което доста й помага и в баскетболната кариера. Учи и в медицинско училище. Има и диплома в специалност “Психология”. Завършва университета “Уисконсин” в Милуоки през 2018 г. Избрана е в Идеалния отбор на “All-Horizon League” и два пъти във Втория тим.

Европа

Костович има солидна баскетболна визитка. Качествата й са познати в общо осем страни извън родината й. Стефани трупа опит като част от гръцките Атинайкос и Олимпиакос, мексиканските Либертадорес де Керетару и Пантерас де Агуаскалиентес, румънския Сату Маре, полския Бидгошч, немския Келтерн, италианския Сан Мартино ди Лупари и чешкия Бърно. За последния има средни показатели от 12.8 точки, 6.8 борби и 1.9 асистенции в общо 26 мача през 2024/2025.

Понастоящем е част от румънския Рапид.

Постижения

30-годишната баскетболистка има сребро в гръцкия елит през 2021 г. с Олимпиакос. Година по-късно играе и финал в турнира за Купата на Румъния и достига до полуфиналите в местния шампионат със Сату Маре. Шампионка на Германия от 2023 г. с Келтерн. През миналия сезон има финал и в чешкото първенство със състава на Бърно.