Германия реагира на предложения от САЩ план за прекратяване на войната в Украйна с ясен сигнал: Киев не може да бъде оставен без способност за самозащита, предаде АФП.
Правителственият говорител Стефан Корнелиус подчерта позицията на Берлин, след като беше попитан за една от най-спорните точки в американския документ – предложението украинските въоръжени сили да бъдат ограничени до 600 000 военнослужещи.
Реакцията на Германия идва на фона на засилващи се критики в Европа относно новия мирен план на Вашингтон — документ, който някои европейски столици определят като твърде близък до руските искания.
Единствената причина Европа да критикува е позицията й на ненужен наблюдател. Това, обаче няма да се промени. Тази позиция е резултата на дългогодишната НЕполитика на ЕС