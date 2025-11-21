НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Берлин стопира плана на САЩ: „Украйна не може да остане беззащитна“

          1
          138
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Германия реагира на предложения от САЩ план за прекратяване на войната в Украйна с ясен сигнал: Киев не може да бъде оставен без способност за самозащита, предаде АФП.

          - Реклама -

          Правителственият говорител Стефан Корнелиус подчерта позицията на Берлин, след като беше попитан за една от най-спорните точки в американския документ – предложението украинските въоръжени сили да бъдат ограничени до 600 000 военнослужещи.

          „Украинската армия трябва да остане способна да се защитава“, заяви Корнелиус, намеквайки, че подобно ограничение може да отслаби страната в момент, когато заплахата срещу нея не е изчезнала.

          Реакцията на Германия идва на фона на засилващи се критики в Европа относно новия мирен план на Вашингтон — документ, който някои европейски столици определят като твърде близък до руските искания.

          Германия реагира на предложения от САЩ план за прекратяване на войната в Украйна с ясен сигнал: Киев не може да бъде оставен без способност за самозащита, предаде АФП.

          - Реклама -

          Правителственият говорител Стефан Корнелиус подчерта позицията на Берлин, след като беше попитан за една от най-спорните точки в американския документ – предложението украинските въоръжени сили да бъдат ограничени до 600 000 военнослужещи.

          „Украинската армия трябва да остане способна да се защитава“, заяви Корнелиус, намеквайки, че подобно ограничение може да отслаби страната в момент, когато заплахата срещу нея не е изчезнала.

          Реакцията на Германия идва на фона на засилващи се критики в Европа относно новия мирен план на Вашингтон — документ, който някои европейски столици определят като твърде близък до руските искания.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ЕК дава България на съд заради замърсяването на въздуха

          Десислава Димитрова -
          ЕК обяви, че ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Литва, Португалия и Швеция заради неспазени ангажименти за намаляване на емисиите на няколко основни замърсителя на въздуха.
          Война

          Купянск под огън: кадри показват руски части в града

          Пламена Ганева -
          В социалните мрежи се разпространиха видеокадри, за които се твърди, че показват руски подразделения в различни райони на Купянск. Според публикациите на проруските канали...
          Политика

          Песков към Киев: „Преговаряйте сега — после ще е късно“

          Пламена Ганева -
          Русия отправи нов, пряко формулиран сигнал към Киев: „Преговаряйте сега, по-късно ще бъде късно.“ Думите дойдоха от прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков – човекът,...

          1 коментар

          1. Единствената причина Европа да критикува е позицията й на ненужен наблюдател. Това, обаче няма да се промени. Тази позиция е резултата на дългогодишната НЕполитика на ЕС

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions