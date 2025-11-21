Берлин стопира плана на САЩ: „Украйна не може да остане беззащитна“

Германия реагира на предложения от САЩ план за прекратяване на войната в Украйна с ясен сигнал: Киев не може да бъде оставен без способност за самозащита, предаде АФП.

Правителственият говорител Стефан Корнелиус подчерта позицията на Берлин, след като беше попитан за една от най-спорните точки в американския документ – предложението украинските въоръжени сили да бъдат ограничени до 600 000 военнослужещи.

„Украинската армия трябва да остане способна да се защитава“, заяви Корнелиус, намеквайки, че подобно ограничение може да отслаби страната в момент, когато заплахата срещу нея не е изчезнала.

Реакцията на Германия идва на фона на засилващи се критики в Европа относно новия мирен план на Вашингтон — документ, който някои европейски столици определят като твърде близък до руските искания.