Без голове в първия мач от кръга на Ефбет лига

Берое и Спартак Варна направиха 0:0 за старт на 16-ия кръг в Първа лига.

Старозагорци играха цяло второ полувреме в намален състав след директния червен картон на капитана си Хуан Пабло Саломони. Въпреки това, гостите от Варна така и не стигнаха до победно попадение. Веднъж и ВАР спря Шанде през първата част.

В класирането „соколите“ са девети със 17 точки, а заралии са на 13-а позиция с две по-малко.

В следващите си мачове Берое гостува на ЦСКА 1948, а Спартак приема ЦСКА на „Коритото“.