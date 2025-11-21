НА ЖИВО
          Без голове в първия мач от кръга на Ефбет лига

          В следващите си мачове "заралии" гостуват на ЦСКА 1948, а "соколите" приемат ЦСКА във Варна

          Снимка: www.facebook.com/pfcberoeok
          Берое и Спартак Варна направиха 0:0 за старт на 16-ия кръг в Първа лига.

          Старозагорци играха цяло второ полувреме в намален състав след директния червен картон на капитана си Хуан Пабло Саломони. Въпреки това, гостите от Варна така и не стигнаха до победно попадение. Веднъж и ВАР спря Шанде през първата част.

          В класирането „соколите“ са девети със 17 точки, а заралии са на 13-а позиция с две по-малко.

          В следващите си мачове Берое гостува на ЦСКА 1948, а Спартак приема ЦСКА на „Коритото“.

