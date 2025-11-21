НА ЖИВО
          Благомир Коцев предлага нови цени за градския транспорт

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От 1 януари 2026 г. хартиеният билет за 60-минутно пътуване във Варна може да струва 1 евро, вместо досегашните 2 лева. Предложението е внесено от името на кмета Благомир Коцев и предстои да бъде обсъдено на предстоящата сесия на Общинския съвет.

          Промяната обхваща всички видове превозни документи в системата на обществения транспорт на територията на общината и е свързана с въвеждането на еврото в България. Цените ще бъдат приравнени по официалния курс 1 евро = 1,95583 лв.

          В момента билетът за 60 минути струва 2 лева, което се равнява на 1,02 евро – неудобна сума за разплащане и автоматизирани машини. За да се избегнат проблеми и да се улесни обслужването, общината предлага закръгляне и актуализиране на тарифите.

          ► Какво се променя?

          • Билет 60 минути (хартиен) – от 2,00 лв. → 1 евро
          • Билет 90 минути (хартиен, от машина) – от 2,50 лв. / 1,28 евро → 1,30 евро
          • Целодневен билет – от 4,00 лв. / 2,05 евро → 2,00 евро
          • Наказателен билет (нередовен пътник) – от 40 лв. / 20,45 евро → 20 евро
          • Нова/изгубена/повредена електронна карта – от 2,00 лв. / 1,02 евро → 1 евро
          • Дубликат на преференциална карта – от 7,00 лв. / 3,58 евро → 3,50 евро

          Според общинската администрация сегашните левови цени, при превалутиране, водят до неудобни и трудни за боравене стойности, които създават проблеми както за гражданите, така и за служителите, работещи с превозни документи и билетни автомати.

          България

          Ново развитие по строежа на мола в Пловдив

          Десислава Димитрова -
          Има раздвижване около дългоочаквания проект за мола на Сточна гара в Пловдив. Комплексът вече е получил строително разрешение на етап идейна фаза.
          Крими

          Полицията разкри ферма и склад за канабис при мащабна операция в област Търговище (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Голямо количество наркотични вещества бяха иззети при специализирана полицейска операция в област Търговище
          Social

          Кои са най-добрите специалности и университети у нас?

          Десислава Димитрова -
          Завършилите специалностите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ са с най-висок среден облагаем доход, който надхвърля 4700 лв.

