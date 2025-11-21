Благомир Коцев предлага нови цени за градския транспорт

От 1 януари 2026 г. хартиеният билет за 60-минутно пътуване във Варна може да струва 1 евро, вместо досегашните 2 лева. Предложението е внесено от името на кмета Благомир Коцев и предстои да бъде обсъдено на предстоящата сесия на Общинския съвет.

Промяната обхваща всички видове превозни документи в системата на обществения транспорт на територията на общината и е свързана с въвеждането на еврото в България. Цените ще бъдат приравнени по официалния курс 1 евро = 1,95583 лв.

В момента билетът за 60 минути струва 2 лева, което се равнява на 1,02 евро – неудобна сума за разплащане и автоматизирани машини. За да се избегнат проблеми и да се улесни обслужването, общината предлага закръгляне и актуализиране на тарифите.

► Какво се променя?

Билет 60 минути (хартиен) – от 2,00 лв. → 1 евро

– от 2,00 лв. → Билет 90 минути (хартиен, от машина) – от 2,50 лв. / 1,28 евро → 1,30 евро

– от 2,50 лв. / 1,28 евро → Целодневен билет – от 4,00 лв. / 2,05 евро → 2,00 евро

– от 4,00 лв. / 2,05 евро → Наказателен билет (нередовен пътник) – от 40 лв. / 20,45 евро → 20 евро

– от 40 лв. / 20,45 евро → Нова/изгубена/повредена електронна карта – от 2,00 лв. / 1,02 евро → 1 евро

– от 2,00 лв. / 1,02 евро → Дубликат на преференциална карта – от 7,00 лв. / 3,58 евро → 3,50 евро

Според общинската администрация сегашните левови цени, при превалутиране, водят до неудобни и трудни за боравене стойности, които създават проблеми както за гражданите, така и за служителите, работещи с превозни документи и билетни автомати.