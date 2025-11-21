НА ЖИВО
          Ботев (Пловдив) с новина преди мача с ЦСКА

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ботев (Пловдив) се изправя срещу ЦСКА в големия мач от 16-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе в събота от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

          Пропуските за феновете на „жълто-черните“ вече са пуснати в продажба, а цената е 15 лева. Билети ще се продават и в деня на мача – два часа преди началото му, от касата на ъгъла на ул. „Граф Игнатиев“ и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, срещу метростанция „Стадион Васил Левски“.

          Привържениците на „канарчетата“ ще бъдат настанени в Сектор „Б“, блок 26 на Националния стадион.

          От клуба припомниха, че записванията за организираната екскурзия до София продължават, като очакват силна подкрепа от своята публика в столицата.

