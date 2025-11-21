НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бойко Борисов: „Най-хубавото нещо е да се протестира“ – лидерът на ГЕРБ с реакция след демонстрациите в страната

          0
          27
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти вчерашните протести в София и други градове, организирани след задържането на Благомир Коцев и Никола Барбутов. Според него демонстрациите имат ясно послание и дори политически потенциал.

          - Реклама -

          Най-хубавото нещо е да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. И аз съм недоволен и съм съгласен с това, което бизнесменът Петков каза – решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ, прав е“, заяви Борисов, като направи паралел между събитията и собственото си политическо минало.

          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          Лидерът на ГЕРБ дори предложи промени в Избирателния закон, които по думите му биха дали привилегии на всички, които са лежали в арестите:
          …и от тях, и от нас, и да имаме бонуси – по 15–20 депутати“, коментира той с ироничен тон.

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти вчерашните протести в София и други градове, организирани след задържането на Благомир Коцев и Никола Барбутов. Според него демонстрациите имат ясно послание и дори политически потенциал.

          - Реклама -

          Най-хубавото нещо е да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. И аз съм недоволен и съм съгласен с това, което бизнесменът Петков каза – решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ, прав е“, заяви Борисов, като направи паралел между събитията и собственото си политическо минало.

          Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано Борисов: Името на особения управител на „Лукойл“ е избрано

          Лидерът на ГЕРБ дори предложи промени в Избирателния закон, които по думите му биха дали привилегии на всички, които са лежали в арестите:
          …и от тях, и от нас, и да имаме бонуси – по 15–20 депутати“, коментира той с ироничен тон.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Силно земетресение разтърси Бангладеш, паника и в Индия (СМИМКИ + ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в Бангладеш, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на данни от Европейско-средиземноморския
          Общество

          Великобритания затяга правилата: новите мерки ще ограничат достъпа до социални помощи и жилища

          Дамяна Караджова -
          Великобритания подготвя едни от най-строгите промени в социалната си система от десетилетия.
          Общество

          Въведение Богородично – Денят на християнското семейство и духовното единство

          Дамяна Караджова -
          На 21 ноември Православната църква отбелязва един от най-светлите празници – Въведение Богородично

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions