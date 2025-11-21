Бойко Борисов: „Най-хубавото нещо е да се протестира“ – лидерът на ГЕРБ с реакция след демонстрациите в страната

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира пред журналисти вчерашните протести в София и други градове, организирани след задържането на Благомир Коцев и Никола Барбутов. Според него демонстрациите имат ясно послание и дори политически потенциал.

- Реклама -

„Най-хубавото нещо е да се протестира. Целта на протеста е да се окупира парламента и да не се приеме първият бюджет в евро. И аз съм недоволен и съм съгласен с това, което бизнесменът Петков каза – решетките коват лидери. Благодарение на неговите решетки аз си възстанових ГЕРБ, прав е“, заяви Борисов, като направи паралел между събитията и собственото си политическо минало.

Лидерът на ГЕРБ дори предложи промени в Избирателния закон, които по думите му биха дали привилегии на всички, които са лежали в арестите:

„…и от тях, и от нас, и да имаме бонуси – по 15–20 депутати“, коментира той с ироничен тон.