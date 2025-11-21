Бурас избрал №47 в Левски заради световна звезда

Полузащитникът на Левски Акрам Бурас бе поредният участник в рубриката на „сините“ с блиц въпроси в социалните мрежи. Ето как отговори на тях 23-годишният алжирец.

– Първата ти дума на български?

– Добре.

– Гол или асистенция?

– Асистенция.

– Защо избра №47?

– Защото харесвам Фил Фодън.

– 8-ца или 10-ка?

– 10-ка.

– Футболен идол?

– Меси.

– Опиши Билал Бари с една дума.

– Добро сърце.

– Любимо място в България?

– София.

– В Алжир или България са по-емоционални феновете?

– Алжир.

– С кого си най-близък в съблекалнята?

– Мазир Сула.

– Кой е най-силен?

– Сангаре.

– Кой е най-бърз?

– Сангаре.

– Любима храна след мач?

– Ориз.