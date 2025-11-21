Бурас избрал №47 в Левски заради световна звезда

Полузащитникът на Левски Акрам Бурас бе поредният участник в рубриката на „сините“ с блиц въпроси в социалните мрежи. Ето как отговори на тях 23-годишният алжирец.
– Първата ти дума на български?
– Добре.
– Гол или асистенция?
– Асистенция.
– Защо избра №47?
– Защото харесвам Фил Фодън.
– 8-ца или 10-ка?
– 10-ка.
– Футболен идол?
– Меси.
– Опиши Билал Бари с една дума.
– Добро сърце.
– Любимо място в България?
– София.
– В Алжир или България са по-емоционални феновете?
– Алжир.
– С кого си най-близък в съблекалнята?
– Мазир Сула.
– Кой е най-силен?
– Сангаре.
– Кой е най-бърз?
– Сангаре.
– Любима храна след мач?
– Ориз.
