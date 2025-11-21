НА ЖИВО
          Спорт

          Бурас избрал №47 в Левски заради световна звезда

          Халфът на "сините" отговори на интересни въпроси

          Полузащитникът на Левски Акрам Бурас бе поредният участник в рубриката на „сините“ с блиц въпроси в социалните мрежи. Ето как отговори на тях 23-годишният алжирец. 

          – Първата ти дума на български?
          – Добре.

          – Гол или асистенция?
          – Асистенция.

          – Защо избра №47?
          – Защото харесвам Фил Фодън.

          – 8-ца или 10-ка?
          – 10-ка.

          – Футболен идол?
          – Меси.

          – Опиши Билал Бари с една дума.
          – Добро сърце.

          – Любимо място в България?
          – София.

          – В Алжир или България са по-емоционални феновете?
          – Алжир.

          – С кого си най-близък в съблекалнята?
          – Мазир Сула.

          – Кой е най-силен?
          – Сангаре.

          – Кой е най-бърз?
          – Сангаре.

          – Любима храна след мач?
          – Ориз.

