Бюджет 2026 влиза в пленарна зала за първо обсъждане

Държавният бюджет за 2026 г. влиза днес на първо четене в Народното събрание. Това ще бъде първият бюджет в евро в историята на страната, белязващ ключов етап от финансовия преход.

Според внесената рамка се планира 3% дефицит, а минималната работна заплата от следващата година ще достигне 620 евро. Промените засягат и осигурителните прагове – от 1 януари максималният осигурителен доход става 2352 евро, което е повишение спрямо настоящата година.

Освен това:

– с 2 процентни пункта се увеличава вноската за пенсии;

– данъкът върху дивидента нараства от 5% на 10%.

Работодателските организации отказаха участие в заседанието на Тристранния съвет, което доведе до липса на дискусия между тях, синдикатите и управляващите. Затова Министерският съвет одобри проекта и го внесе в парламента без дебати в НСТС.