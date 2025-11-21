НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бюджет 2026 влиза в пленарна зала за първо обсъждане

          1
          27
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Държавният бюджет за 2026 г. влиза днес на първо четене в Народното събрание. Това ще бъде първият бюджет в евро в историята на страната, белязващ ключов етап от финансовия преход.

          - Реклама -

          Според внесената рамка се планира 3% дефицит, а минималната работна заплата от следващата година ще достигне 620 евро. Промените засягат и осигурителните прагове – от 1 януари максималният осигурителен доход става 2352 евро, което е повишение спрямо настоящата година.

          Напрежение около бюджета на НОИ: работодатели бойкотираха два пъти тристранката заради осигурителните параметри Напрежение около бюджета на НОИ: работодатели бойкотираха два пъти тристранката заради осигурителните параметри

          Освен това:
          с 2 процентни пункта се увеличава вноската за пенсии;
          данъкът върху дивидента нараства от 5% на 10%.

          Работодателските организации отказаха участие в заседанието на Тристранния съвет, което доведе до липса на дискусия между тях, синдикатите и управляващите. Затова Министерският съвет одобри проекта и го внесе в парламента без дебати в НСТС.

          Държавният бюджет за 2026 г. влиза днес на първо четене в Народното събрание. Това ще бъде първият бюджет в евро в историята на страната, белязващ ключов етап от финансовия преход.

          - Реклама -

          Според внесената рамка се планира 3% дефицит, а минималната работна заплата от следващата година ще достигне 620 евро. Промените засягат и осигурителните прагове – от 1 януари максималният осигурителен доход става 2352 евро, което е повишение спрямо настоящата година.

          Напрежение около бюджета на НОИ: работодатели бойкотираха два пъти тристранката заради осигурителните параметри Напрежение около бюджета на НОИ: работодатели бойкотираха два пъти тристранката заради осигурителните параметри

          Освен това:
          с 2 процентни пункта се увеличава вноската за пенсии;
          данъкът върху дивидента нараства от 5% на 10%.

          Работодателските организации отказаха участие в заседанието на Тристранния съвет, което доведе до липса на дискусия между тях, синдикатите и управляващите. Затова Министерският съвет одобри проекта и го внесе в парламента без дебати в НСТС.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Грешен тест за наркотици прати учител в ареста и без кола за година

          Дамяна Караджова -
          Учителят Петър Матев от София преживява абсурден казус – арест, 24-часово задържане и близо година без автомобил заради фалшиво положителен тест
          Общество

          Жълт код за силен вятър в 18 области

          Дамяна Караджова -
          Днешният ден започва с жълт код за силен вятър в 18 области на страната, като най-засегнати ще бъдат районите с влияние на югозападния поток.
          Общество

          Недоволството расте: служителите на НОИ излизат на протест

          Дамяна Караджова -
          Служителите на Националния осигурителен институт излизат на протест днес, водени от синдиката на административните служители към КТ "Подкрепа".

          1 коментар

          1. Управляващите искат да вкарат еврото а сега не могат бюджета да си направят😁😁😁…Без еврото да са го приели и да са…ваканция!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions