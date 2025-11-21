Човекът между Путин и Тръмп: спасителят или саботьорът на Украйна?

Кой е Кирил Дмитриев? В Москва го наричат доверен човек на Кремъл. В САЩ – „руски пропагандатор“. А в Киев – санкционирана фигура, която не заслужава доверие. В същото време именно той стои в центъра на най-новия проект за мирен план между Русия и Украйна – план, роден след три дни разговори в Маями със специалния пратеник на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф.

Дмитриев е необичаен руски дипломат. На 50 години, с образование от Станфорд и MBA от Харвард, той познава американската система по-добре от мнозина в Москва. Работил е в McKinsey, ръководил е американско-руски инвестиционен фонд и от повече от десетилетие стои начело на Руския фонд за преки инвестиции – структура, санкционирана от Вашингтон като инструмент на Кремъл.

Екипът му отказва да коментира детайли от предложения мирен план. Но според източници документът прилича на списък с желания на Путин – изисквания Украйна да отстъпи територии, да свие армията си и да приеме нова архитектура на сигурност, удобна за Москва. Зеленски е внимателен – не отхвърля плана публично, но подчертава:

„Всяко споразумение трябва да доведе до достоен мир, който уважава нашата независимост и суверенитет.“

По ирония Дмитриев разбира Украйна повече от много руски официални лица. Той е израснал в Киев, син на двама учени, и като тийнейджър е участвал в продемократични протести. Приятели твърдят, че тъкмо тези корени го карат да вярва, че може да бъде посредник между двата свята.

Но ролята му е противоречива. Той е човекът, който помага при освобождаването на американски учител от руски затвор през февруари 2025 г. – акт, който го представя като полезен канал между Вашингтон и Москва. И същевременно е фигура, която Министерството на финансите на САЩ посочва през 2022 г. като „известен съюзник на Путин“.

По време на телевизионните си изяви Дмитриев говори на езика, който западната публика разбира: умерено, спокойно, възпитано. Той умело смекчава руските позиции, без да отстъпва от тях. Наскоро пред CNN заяви:

„Аз не съм военен… просто работя за диалог и искам да се уверя, че конфликтът ще приключи възможно най-скоро.“

Но как завършва това изречение, след като дни преди него детска градина в Харков беше бомбардирана? Точно тук противоречието около Дмитриев се изостря най-много.

В Кремъл го смятат за лице на модерната руска дипломация, в САЩ го виждат като опасно гладък говорител на Москвата, а в Украйна – като човек, който някога е говорил за „икономически голодомор“, ако Киев се отдели от Русия.

Кариерата му е смесица от икономически амбиции, дипломатически контакти и стратегически проекти – от енергийни сделки в Арктика до предложения за железопътен тунел под Беринговия проток. Семейните му връзки също предизвикват интерес: съпругата му е близка до дъщерята на Путин, Катерина Тихонова, и работи с нея в технологичната ѝ компания.

Днес Дмитриев е човекът, за когото едни казват, че може да допринесе за мира, а други – че ще довърши украинската независимост на масата за преговори.

Истината, както често се случва в дипломацията, вероятно е някъде по средата. Но едно е сигурно:

Кирил Дмитриев вече е ключов играч в най-рисковата политическа игра на планетата – тази за войната и мира между Русия, Украйна и Запада.