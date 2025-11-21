ЦСКА не даде нито един гейм на Славия

ЦСКА продължи традицията да не дава гейм на Славия в официален мач.

„Червените“ спечелиха визитата си на „белите“ с 3:0 (25:22, 25:14, 25:13) гейма в откриващия двубой от поредния кръг на Супер Волей.

Така вече седем срещи от 2016-а насам „белите“ не са имали щастието да затворят част в своя полза.

Най-полезен играч на срещата стана Мохамед Бейк, като иранският волейболист записа 13 точки. С двуцифрен точков актив завършиха още Хеймиш Хейзълдън (11) и Николай Пенчев (10).

Възпитаниците на Александър Попов спряха и серия от две поредни петгеймови поражения. Победата над Славия изкачи отбора и временно на върха преди бургаското дерби между Дея спорт и Нефтохимик.

В следващия кръг ЦСКА почива и по този начин следващия мач на „червените“ е гостуване на Черно море, а двубоят ще се проведе на 1 декември от 18:00 часа.