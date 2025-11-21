НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          ЦСКА не даде нито един гейм на Славия

          0
          0
          Снимка: www.facebook.com/PvkCska?
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          ЦСКА продължи традицията да не дава гейм на Славия в официален мач.

          - Реклама -

          „Червените“ спечелиха визитата си на „белите“ с 3:0 (25:22, 25:14, 25:13) гейма в откриващия двубой от поредния кръг на Супер Волей.

          Така вече седем срещи от 2016-а насам „белите“ не са имали щастието да затворят част в своя полза.

          Най-полезен играч на срещата стана Мохамед Бейк, като иранският волейболист записа 13 точки. С двуцифрен точков актив завършиха още Хеймиш Хейзълдън (11) и Николай Пенчев (10).

          Възпитаниците на Александър Попов спряха и серия от две поредни петгеймови поражения. Победата над Славия изкачи отбора и временно на върха преди бургаското дерби между Дея спорт и Нефтохимик. 

          В следващия кръг ЦСКА почива и по този начин следващия мач на „червените“ е гостуване на Черно море, а двубоят ще се проведе на 1 декември от 18:00 часа.

          ЦСКА продължи традицията да не дава гейм на Славия в официален мач.

          - Реклама -

          „Червените“ спечелиха визитата си на „белите“ с 3:0 (25:22, 25:14, 25:13) гейма в откриващия двубой от поредния кръг на Супер Волей.

          Така вече седем срещи от 2016-а насам „белите“ не са имали щастието да затворят част в своя полза.

          Най-полезен играч на срещата стана Мохамед Бейк, като иранският волейболист записа 13 точки. С двуцифрен точков актив завършиха още Хеймиш Хейзълдън (11) и Николай Пенчев (10).

          Възпитаниците на Александър Попов спряха и серия от две поредни петгеймови поражения. Победата над Славия изкачи отбора и временно на върха преди бургаското дерби между Дея спорт и Нефтохимик. 

          В следващия кръг ЦСКА почива и по този начин следващия мач на „червените“ е гостуване на Черно море, а двубоят ще се проведе на 1 декември от 18:00 часа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Без голове в първия мач от кръга на Ефбет лига

          Николай Минчев -
          Берое и Спартак Варна направиха 0:0 за старт на 16-ия кръг в Първа лига. Старозагорци играха цяло второ полувреме в намален състав след директния червен...
          Футбол

          Най-накрая: Лудогорец подписа с новия си наставник

          Николай Минчев -
          Ръководството на Лудогорец официално обяви назначението на Пер-Матиас Хьогмо за старши-треньор на представителния отбор. Това съобщиха от пресслужбата на българския шампион. Той наследява на поста...
          Футбол

          Микел Артета: Не знам колко време ще отсъства Габриел

          Николай Минчев -
          Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че централният защитник на тима Габриел Магалаеш ще отсъства в следващите няколко седмици, след като пострада по време...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions