DeepState: Руснаците напредват в дълбочина и атакуват ключов логистичен пункт между Покровск и Мирноград

Руските войски продължават да проникват все по-дълбоко в Покровск и са забелязани в различни райони както в града, така и в покрайнините му, според украинския информационен ресурс DeepState, който наскоро актуализира интерактивните си карти.

От ресурса коментират, че за ВСУ „ситуацията в района на Покровск се усложнява и няма хоризонти за финал на тези усложнения“.

Същевременно се публикуват кадри от 35-та отделна бригада на морската пехота, успешно сражаваща се с руснаците близо до село Ровно.

DeepState отбелязва, че Ровно е важен логистичен център между Мирноград и Покровск.

Американският Институт за изследване на войната (ISW) документира опит за настъпление на югоизток от Ровно близо до магистрала Т-0504 Покровск-Константиновка в последния си доклад. Те смятат, че тази операция не е променила фронтовата линия или баланса на силите в този район.

Анализаторите цитират и съобщения от руски източници, че руските войски са напреднали северно от Покровск, югозападно от Родинское и в югоизточните покрайнини на Гришиное. ISW не е потвърдил тези твърдения.

По-рано беше съобщено, че Русия разполага различни видове пехота на Покровско направление, от леки щурмови формирования до „мулета“, превозващи боеприпаси.