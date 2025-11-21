Дефицитът на приходите на НЗОК ще бъде около 23 милиона лева

Здравната каса ще отчете дефицит в приходната част, съобщи управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет. Информацията е предоставена на НЗОК от Министерството на финансите.

Според данните се очаква около 23 млн. лв. по-малко приходи от здравноосигурителни вноски – сума, която НАП не може да събере.

„Следващата седмица Надзорният съвет ще заседава отново, за да определим как да разпределим средствата така, че към 31 декември 2025 г. бюджетът да бъде на нула“, обясни доц. Стефановски.

Надзорниците са изискали и писмен отчет от директора на НАП, който е член на съвета, с подробни мотиви защо приходите от вноски не се събират.

На заседанието е обсъдено и разпределението на средствата от резерва на Касата:

146 млн. лв. са насочени за изплащане на надлимитната дейност на болниците за миналата година.

131 млн. лв. покриват други текущи разходи на НЗОК.

Здравната каса ще продължи работата по изчистване на бюджетния баланс до края на годината.