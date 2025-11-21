Дефицитът на приходите на НЗОК ще бъде около 23 милиона лева

Здравната каса ще отчете дефицит в приходната част, съобщи управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет. Информацията е предоставена на НЗОК от Министерството на финансите.
- Реклама -
Според данните се очаква около 23 млн. лв. по-малко приходи от здравноосигурителни вноски – сума, която НАП не може да събере.
Надзорниците са изискали и писмен отчет от директора на НАП, който е член на съвета, с подробни мотиви защо приходите от вноски не се събират.
На заседанието е обсъдено и разпределението на средствата от резерва на Касата:
146 млн. лв. са насочени за изплащане на надлимитната дейност на болниците за миналата година.
131 млн. лв. покриват други текущи разходи на НЗОК.
Здравната каса ще продължи работата по изчистване на бюджетния баланс до края на годината.
Здравната каса ще отчете дефицит в приходната част, съобщи управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски след заседание на Надзорния съвет. Информацията е предоставена на НЗОК от Министерството на финансите.
- Реклама -
Според данните се очаква около 23 млн. лв. по-малко приходи от здравноосигурителни вноски – сума, която НАП не може да събере.
Надзорниците са изискали и писмен отчет от директора на НАП, който е член на съвета, с подробни мотиви защо приходите от вноски не се събират.
На заседанието е обсъдено и разпределението на средствата от резерва на Касата:
146 млн. лв. са насочени за изплащане на надлимитната дейност на болниците за миналата година.
131 млн. лв. покриват други текущи разходи на НЗОК.
Здравната каса ще продължи работата по изчистване на бюджетния баланс до края на годината.