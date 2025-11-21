Депутатите удължиха работата си до приемането на Бюджет 2026 на първо четене

Народното събрание удължи работното си време днес до приключване на дебатите и гласуването на бюджета за 2026 г. на първо четене. Пленарният ден започна с няколко проверки на кворума, а предложението дискусиите да бъдат излъчвани пряко по обществената телевизия беше отхвърлено.

- Реклама -

От парламентарната трибуна министърът на финансите Теменужка Петкова представи проектобюджета, който е и първият бюджет на България в евро. Вчера, в края на заседанието, бяха изчетени докладите на комисиите, които през последните две седмици разгледаха финансовата рамка.

Депутатът от ПП–ДБ Божидар Божанов отбеляза „интересна липса на интерес за изказвания по толкова важна тема“ и остро критикува планираното внедряване на Софтуера за управление на продажбите на търговските обекти (СУПТО).

Той го определи като „една колосална глупост“, твърдейки, че концепцията е сбъркана, неизпълнима и ще струва милиони на бизнеса:

„Създава изключителна тежест. Лъже е, че това ще е плавно преминаване“, заяви Божанов.

Колегата му Ивайло Мирчев бе също остър:

„Теменужка Петкова хал хабер си няма какво е това СУПТО“.

Финансовият министър отговори, че има 120 одобрени от НАП софтуера, и призова депутатите от „Да, България“ да не заблуждават обществото:

„Ако смятате, че трябва да работим за това да има повече приходи в бюджета, подкрепете това, защото това ще доведе до изсветляване на икономиката“.

Мирчев обаче опроверга думите ѝ, заявявайки категорично, че няма 120 сертифицирани софтуера.