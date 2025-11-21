НА ЖИВО
          Документ от „нотариус в САЩ" се оказа фалшификат – задържан е 67-годишен мъж

          Дамяна Караджова
          Софийската районна прокуратура съобщи, че е повдигнала обвинение и е задържала за 72 часа 67-годишен мъж, направил опит да използва неистинско пълномощно пред служител на отдел „Общински приходи“, за да получи данъчна оценка за апартамент в столицата.

          Според събраните доказателства, на 14 ноември 2025 г. на бул. „Цар Борис III“, обвиняемият К.М. съзнателно е представил фалшив частен документ пред старши инспектор в отдела. Става дума за пълномощно, което пръв поглед изглеждало издадено от нотариус в САЩ, с посочен упълномощител Р.Ф. – собственик на жилище в ж.к. „Красно село“. Документът създавал впечатление, че подписът е положен от нея, но експертизите показват, че подписът не е неин.

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

          С постановление на наблюдаващия прокурор К.М. е задържан за срок до 72 часа, а днес прокуратурата е внесла искане в Софийски районен съд за определяне на най-тежката мярка – „задържане под стража“.

          По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което законът предвижда наказание „лишаване от свобода“.

          С постановление на наблюдаващия прокурор К.М. е задържан за срок до 72 часа, а днес прокуратурата е внесла искане в Софийски районен съд за определяне на най-тежката мярка – „задържане под стража“.

