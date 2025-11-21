НА ЖИВО
          ЕК дава България на съд заради замърсяването на въздуха

          Снимка: emerging-europe.com
          Европейската комисия обяви, че ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Литва, Португалия и Швеция заради неспазени ангажименти за намаляване на емисиите на няколко основни замърсителя на въздуха.

          Според европейските разпоредби всяка държава е задължена да постигне определени цели за намаляване на емисиите в периода 2020–2029 г., както и по-строги нива след 2030 г.. Изисква се също държавите да разработват и актуализират национални програми за контрол на замърсяването на въздуха, демонстриращи как точно ще изпълнят поетите ангажименти.

          От ЕК уточняват, че България, Португалия и Швеция не са изпълнили задълженията си за намаляване на емисиите на амоняк, а Литва – на азотни оксиди и неметанови летливи органични съединения.

          През януари 2023 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма до 14 държави, които не са постигнали целите си за намаляване на емисиите за 2020 г. Амонякът остава замърсителят, при който най-много страни имат неизпълнение. След анализ на данните до 2021 г., бяха издадени мотивирани становища за 9 от тези държави. Последните налични данни до 2023 г. сочат трайни пропуски от страна на някои страни членки в постигането на заложените ангажименти.

          Поради това ЕК заключава, че досегашните усилия на властите са недостатъчни, и предприема стъпка към завеждане на иск пред Съда на Европейския съюз. В съобщението се уточнява, че Комисията ще реши какви допълнителни действия да бъдат предприети, ако това се наложи.

