Европа разработва собствен мирен план за Украйна

След публикуването на новия мирен план на САЩ, европейските лидери работят по собствено предложение за Украйна. То ще включва алтернативни условия за прекратяване на войната, съобщава The Wall Street Journal.

Отбелязва се, че Европа се опитва да убеди Киев да подкрепи новия план, който се очаква да бъде разработен до няколко дни. Украйна обаче все още не се е ангажирала с присъединяване.

Европейски представители също така заявиха пред репортери, че не са участвали в разработването на новия 28-точков мирен план. Както съобщи Politico, планът е предизвикал тревога в европейските столици, тъй като предложенията представляват „списък с желания на Путин“.

Съобщава се, че след като получи пълния документ с новия мирен план от САЩ, офисът на Зеленски се е въздържал от категоричното му отхвърляне. Въпреки това, от там намекнаха, че предложението в сегашния му вид няма да гарантира „справедлив“ мир и се съгласиха да работят по плана.

Financial Times съобщи, че администрацията на Тръмп оказва натиск върху Украйна бързо да се съгласи с нови „мирни предложения“: Белият дом е определил „агресивен график“ за Киев и очаква Зеленски да подпише документа до Деня на благодарността в САЩ, 27 ноември.