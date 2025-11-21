НА ЖИВО
      петък, 21.11.25
          Европа разработва собствен мирен план за Украйна

          Европейски съюз
          Европейски съюз
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          След публикуването на новия мирен план на САЩ, европейските лидери работят по собствено предложение за Украйна. То ще включва алтернативни условия за прекратяване на войната, съобщава The Wall Street Journal.

          Отбелязва се, че Европа се опитва да убеди Киев да подкрепи новия план, който се очаква да бъде разработен до няколко дни. Украйна обаче все още не се е ангажирала с присъединяване.

          Европейски представители също така заявиха пред репортери, че не са участвали в разработването на новия 28-точков мирен план. Както съобщи Politico, планът е предизвикал тревога в европейските столици, тъй като предложенията представляват „списък с желания на Путин“.

          Съобщава се, че след като получи пълния документ с новия мирен план от САЩ, офисът на Зеленски се е въздържал от категоричното му отхвърляне. Въпреки това, от там намекнаха, че предложението в сегашния му вид няма да гарантира „справедлив“ мир и се съгласиха да работят по плана.

          Financial Times съобщи, че администрацията на Тръмп оказва натиск върху Украйна бързо да се съгласи с нови „мирни предложения“: Белият дом е определил „агресивен график“ за Киев и очаква Зеленски да подпише документа до Деня на благодарността в САЩ, 27 ноември.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          ВСУ тръгна в контранастъпление при Купянск, докато руската армия се опитва да „разсече“ украинската групировка отвъд Оскол

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са в активно контранастъпление по целия западен периметър на фронта при Купянск, пише „Военная Хроника“. Украинската армия се опитва...
          Война

          WSJ: Украйна е променила точка от мирния план на САЩ за изобличаване на корупцията

          Иван Христов -
          Украйна е променила клауза в мирния план на САЩ, която предвиждаше разкриване на корупция, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на високопоставен източник...
          Война

          Представител на Тръмп: Германия може да оглави НАТО в Европа

          Иван Христов -
          САЩ обмислят възможността Германия да ръководи Обединените сили на НАТО в Европа в бъдеще. Това заяви пратеникът на президента Доналд Тръмп в Алианса Матю...

