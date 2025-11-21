„Евровизия“ с нови правила

Драстични промени очакват песенния конкурс „Евровизия“ в следващото му издание.

- Реклама -

От EBU съобщиха, че за „Виена 2026“, където участие ще вземе и България, ще бъдат въведени нови правила за гласуването и за начина, по който изпълнителите могат да провеждат своите промо кампании. Намалява се тежестта на зрителския вот за сметка на журито, песните ще минават през по-задълбочени проверки за съответствие с духа и регламента на конкурса, а рекламните активности на участниците ще бъдат ограничени.

Журито се връща на полуфиналите

По досегашните правила гласуването в полуфиналите беше изцяло в ръцете на публиката, докато финалът разпределяше влиянието между телевот и професионално жури. От следващото издание обаче, за първи път след 2022 г., журито отново ще има равна тежест и на полуфиналния етап.

Организаторите обясняват промяната така:

„Новият модел цели да осигури по-добър музикален баланс и по-голямо разнообразие сред песните, които стигат до Големия финал, като гарантира, че качествените и артистично силните участия получават заслужено място наред с популярните.“

Съставът на журито също ще бъде разширен – от петима на седем членове, като поне двама от тях ще бъдат на възраст между 18 и 25 години.

По-малко влияние на зрителите

Ограничението за броя гласове на зрителите се затяга. В момента те могат да гласуват до 20 пъти чрез телефон, SMS или приложението на конкурса. През май лимитът за зрителите, гласуващи от дома си, ще бъде намален до 10 гласа.

Според EBU това ще мотивира феновете да разпределят подкрепата си между повече участници.

По-добра защита срещу измами

Предстои да бъдат засилени техническите мерки, които засичат и блокират координирани или измамни практики при гласуването. EBU уверява, че акцентът е върху честно и защитено гласуване, без възможност за външно влияние.

Песните и сценичните концепции през 2026 г. ще преминават през по-строг контрол, за да се гарантира, че напълно отговарят на правилата и духа на „Евровизия“.

Ограничаване на промо кампаниите

Дългогодишна практика е след обявяването на участниците много държави да организират големи европейски промо турнета – участия по концерти, медийни изяви, активна реклама в социалните мрежи и популяризиране на песните по телевизии и радиа. Често предварителната промоция е влияела сериозно върху успеха на сцената.

Затова EBU планира въвеждането на по-строги ограничения върху рекламата и промотирането на участниците, за да бъде ограничено непропорционалното влияние на трети страни – включително кампании, финансирани от правителства.