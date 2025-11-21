НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          „Евровизия“ с нови правила

          0
          23
          Снимка: novartis.com
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Драстични промени очакват песенния конкурс „Евровизия“ в следващото му издание.

          - Реклама -

          От EBU съобщиха, че за „Виена 2026“, където участие ще вземе и България, ще бъдат въведени нови правила за гласуването и за начина, по който изпълнителите могат да провеждат своите промо кампании. Намалява се тежестта на зрителския вот за сметка на журито, песните ще минават през по-задълбочени проверки за съответствие с духа и регламента на конкурса, а рекламните активности на участниците ще бъдат ограничени.

          България се завръща на „Евровизия 2026“ след тригодишна пауза България се завръща на „Евровизия 2026“ след тригодишна пауза

          Журито се връща на полуфиналите

          По досегашните правила гласуването в полуфиналите беше изцяло в ръцете на публиката, докато финалът разпределяше влиянието между телевот и професионално жури. От следващото издание обаче, за първи път след 2022 г., журито отново ще има равна тежест и на полуфиналния етап.

          Организаторите обясняват промяната така:

          „Новият модел цели да осигури по-добър музикален баланс и по-голямо разнообразие сред песните, които стигат до Големия финал, като гарантира, че качествените и артистично силните участия получават заслужено място наред с популярните.“

          Съставът на журито също ще бъде разширен – от петима на седем членове, като поне двама от тях ще бъдат на възраст между 18 и 25 години.

          По-малко влияние на зрителите

          Ограничението за броя гласове на зрителите се затяга. В момента те могат да гласуват до 20 пъти чрез телефон, SMS или приложението на конкурса. През май лимитът за зрителите, гласуващи от дома си, ще бъде намален до 10 гласа.
          Според EBU това ще мотивира феновете да разпределят подкрепата си между повече участници.

          По-добра защита срещу измами

          Предстои да бъдат засилени техническите мерки, които засичат и блокират координирани или измамни практики при гласуването. EBU уверява, че акцентът е върху честно и защитено гласуване, без възможност за външно влияние.

          Песните и сценичните концепции през 2026 г. ще преминават през по-строг контрол, за да се гарантира, че напълно отговарят на правилата и духа на „Евровизия“.

          Над 20 държави и милиарди зрители: Русия възроди конкурса „Интервизия“ (ВИДЕО) Над 20 държави и милиарди зрители: Русия възроди конкурса „Интервизия“ (ВИДЕО)

          Ограничаване на промо кампаниите

          Дългогодишна практика е след обявяването на участниците много държави да организират големи европейски промо турнетаучастия по концерти, медийни изяви, активна реклама в социалните мрежи и популяризиране на песните по телевизии и радиа. Често предварителната промоция е влияела сериозно върху успеха на сцената.

          Затова EBU планира въвеждането на по-строги ограничения върху рекламата и промотирането на участниците, за да бъде ограничено непропорционалното влияние на трети страни – включително кампании, финансирани от правителства.

          Драстични промени очакват песенния конкурс „Евровизия“ в следващото му издание.

          - Реклама -

          От EBU съобщиха, че за „Виена 2026“, където участие ще вземе и България, ще бъдат въведени нови правила за гласуването и за начина, по който изпълнителите могат да провеждат своите промо кампании. Намалява се тежестта на зрителския вот за сметка на журито, песните ще минават през по-задълбочени проверки за съответствие с духа и регламента на конкурса, а рекламните активности на участниците ще бъдат ограничени.

          България се завръща на „Евровизия 2026“ след тригодишна пауза България се завръща на „Евровизия 2026“ след тригодишна пауза

          Журито се връща на полуфиналите

          По досегашните правила гласуването в полуфиналите беше изцяло в ръцете на публиката, докато финалът разпределяше влиянието между телевот и професионално жури. От следващото издание обаче, за първи път след 2022 г., журито отново ще има равна тежест и на полуфиналния етап.

          Организаторите обясняват промяната така:

          „Новият модел цели да осигури по-добър музикален баланс и по-голямо разнообразие сред песните, които стигат до Големия финал, като гарантира, че качествените и артистично силните участия получават заслужено място наред с популярните.“

          Съставът на журито също ще бъде разширен – от петима на седем членове, като поне двама от тях ще бъдат на възраст между 18 и 25 години.

          По-малко влияние на зрителите

          Ограничението за броя гласове на зрителите се затяга. В момента те могат да гласуват до 20 пъти чрез телефон, SMS или приложението на конкурса. През май лимитът за зрителите, гласуващи от дома си, ще бъде намален до 10 гласа.
          Според EBU това ще мотивира феновете да разпределят подкрепата си между повече участници.

          По-добра защита срещу измами

          Предстои да бъдат засилени техническите мерки, които засичат и блокират координирани или измамни практики при гласуването. EBU уверява, че акцентът е върху честно и защитено гласуване, без възможност за външно влияние.

          Песните и сценичните концепции през 2026 г. ще преминават през по-строг контрол, за да се гарантира, че напълно отговарят на правилата и духа на „Евровизия“.

          Над 20 държави и милиарди зрители: Русия възроди конкурса „Интервизия“ (ВИДЕО) Над 20 държави и милиарди зрители: Русия възроди конкурса „Интервизия“ (ВИДЕО)

          Ограничаване на промо кампаниите

          Дългогодишна практика е след обявяването на участниците много държави да организират големи европейски промо турнетаучастия по концерти, медийни изяви, активна реклама в социалните мрежи и популяризиране на песните по телевизии и радиа. Често предварителната промоция е влияела сериозно върху успеха на сцената.

          Затова EBU планира въвеждането на по-строги ограничения върху рекламата и промотирането на участниците, за да бъде ограничено непропорционалното влияние на трети страни – включително кампании, финансирани от правителства.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Кои са най-добрите специалности и университети у нас?

          Десислава Димитрова -
          Завършилите специалностите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ са с най-висок среден облагаем доход, който надхвърля 4700 лв.
          Крими

          Полицията разкри канабисова плантация в крайно село край Дупница

          Дамяна Караджова -
          Полицаи от Дупница са разкрили нива с растения от рода на конопа в землището на село Баланово
          Общество

          Посолството на САЩ поздрави Сухопътните войски за 147 години служба в защита на България

          Дамяна Караджова -
          Посолството на Съединените щати в България отправи официален поздрав към Сухопътните войски по повод 147 години от тяхното основаване.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions