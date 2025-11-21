НА ЖИВО
          Германия бе на косъм от отпадане, но в крайна сметка се справи с Аржентина

          В следващата фаза Бундестима ще се изправи срещу Испания

          Снимка: БГНЕС
          Германия се класира за полуфиналите на Купа Дейвис след победа над Аржентина. Томас Мартин Ечевери даде преднина на „гаучосите“, но Александър Зверев върна Бундестима в играта. В решаващия мач на двойки Кревин Кравиц и Томас Пютц наваксаха сет пасив и спасиха три мачбола, за да донесат успеха на водения от Михаел Колман отбор.

          Следващото предизвикателство пред германския тим ще бъде Испания.

          Срещата стартира с дуел между вторите ракети на двата отбора, в който Томас Мартин Ечевери отрази 7 от 8-те брейкбола, открили се пред Ян-Ленард Шруф и в крайна сметка го надви в два тайбрека, реализиаки рекордните 23 аса в своята кариера – 7-6(3), 7-6(7) за 2 часа и 4 минути игрово време. 

          Александър Зверев обаче изравни резултата, след като надделя над Франсиско Серундоло с 6-4, 7-6(3). В откриващия сет един пробив се оказа достатъчен за германеца. Във втората част Серундоло подобри играта си в дефанзивен план и се стигна до тайбрек. В него обаче световният №3 не остави шансове на опонента си и натрупа аванс от 5-1, след което съхрани тази разлика до края.

          В решаващия мач на двойки Андрес Молтени и Хорасио Себайос доближиха Аржентина до полуфинала, спечелвайки първия сет с 6-4. Във втората част Кевин Кравиц и Томас Пюц поведоха с 4-1, но допуснаха изравняване. Впоследствие обаче германците си върнаха инициативата и изравниха сетовете след 6-4.

          За да бъде драмата пълна, в третия сет нямаше пробиви и така двубоят трябваше да бъде решен след решаващ тайбрек. В него Молтени и Себайос спасиха четири мачбола, три от които поредни. Самите те обаче пропиляха три шанса да спечелят мача. В крайна сметка Крави и Пютц показаха по-здрави нерви и донесоха победата на Германия след 4-6, 6-4, 7-6(10).

