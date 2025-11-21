Германия оглавява коалицията за отмяна на мирния план на Тръмп, Мерц отмени всичките си срещи, за да се съсредоточи върху Украйна

Германия оглавява коалицията на недоволните от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за завършване на войната между Украйна и Русия, а канцлерът на страната Фридрих Мерц внезапно отмени редица срещи в петък, за да проведе „вътрешни консултации и планирани телефонни разговори относно ситуацията в Украйна“. Той ще проведе телефонен разговор с украинския лидер Володимир Зеленски, съобщава BILD, позовавайки се на източници.

Според информацията на изданието, германското правителство „мобилизира европейските партньори“, за да убеди Киев да не се поддава на натиска на САЩ. Берлин също така планира да повлияе на Вашингтон, като изтъкне позицията на ЕС за разрешаване на конфликта в Украйна. Същевременно германските власти признават, че украинската страна в момента е отслабена, както военно, така и политически.

Припомняме, че планът на САЩ предвижда суверенитет на Русия над Крим, Донбас и други територии, които Украйна ще бъде принудена да отстъпи. В замяна Киев ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които украинските войски ще се изтеглят, ще бъде създадена демилитаризирана зона.