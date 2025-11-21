НА ЖИВО
          Германия оглавява коалицията за отмяна на мирния план на Тръмп, Мерц отмени всичките си срещи, за да се съсредоточи върху Украйна

          Фридрих Мерц
          Фридрих Мерц
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Германия оглавява коалицията на недоволните от мирния план на президента на САЩ Доналд Тръмп за завършване на войната между Украйна и Русия, а канцлерът на страната Фридрих Мерц внезапно отмени редица срещи в петък, за да проведе „вътрешни консултации и планирани телефонни разговори относно ситуацията в Украйна“. Той ще проведе телефонен разговор с украинския лидер Володимир Зеленски, съобщава BILD, позовавайки се на източници.

          Според информацията на изданието, германското правителство „мобилизира европейските партньори“, за да убеди Киев да не се поддава на натиска на САЩ. Берлин също така планира да повлияе на Вашингтон, като изтъкне позицията на ЕС за разрешаване на конфликта в Украйна. Същевременно германските власти признават, че украинската страна в момента е отслабена, както военно, така и политически.

          Припомняме, че планът на САЩ предвижда суверенитет на Русия над Крим, Донбас и други територии, които Украйна ще бъде принудена да отстъпи. В замяна Киев ще получи американски и европейски гаранции за сигурност. В районите, от които украинските войски ще се изтеглят, ще бъде създадена демилитаризирана зона.

          Война

          САЩ заплашват да спрат доставките на оръжие за Украйна, ако не подпише мирния план до Деня на благодарността на 27 ноември

          Иван Христов -
          Украйна е изправена пред силен натиск от Вашингтон относно мирния план, разработен съвместно с Русия. САЩ заплашиха да спрат доставките на оръжие, ако Киев...
          Война

          Русия настъпва по целия фронт в Запорожка област, сривът в отбраната на ВСУ принуждава Киев да изпрати спешно подкрепления

          Иван Христов -
          Руската армия напредва стремително по целия фронт в Запорожка област. В петък, 21 ноември, бе обявено превземането на село Радостне от бойци от 64-та...
          Война

          Зеленски и Тръмп ще обсъдят мирния план следващата седмица

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски и държавният глава  на САЩ Доналд Тръмп ще проведат телефонен разговор следващата седмица. Според Sky News, която получи тази...

          ТВ "ЕВРОКОМ"

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

