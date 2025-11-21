Грешен тест за наркотици прати учител в ареста и без кола за година

Учителят Петър Матев от София преживява абсурден казус – арест, 24-часово задържане и близо година без автомобил заради фалшиво положителен тест за наркотици. Инцидентът се случва на 30 януари тази година, когато Матев е спрян за проверка в района на моста „Чавдар“.

Първоначално му били направени тестове за алкохол и наркотици – и двата отрицателни.

„Държаха ме 4 часа на място, докато дойде следваща кола. Направи се втори тест, който отчете амфетамини. Бях съкрушен. Отведоха ме като престъпник с белезници да дам кръвна проба”, разказва преподавателят, който е бивш криминалист от 5 РУ.

След това е задържан за 24 часа, а автомобилът му е иззет.

Матев очаквал резултатите от кръвните тестове през юли, но срокът бил удължен с още три месеца. Когато анализите най-накрая излизат, те доказват, че е напълно невинен.

Следва опитът му да си върне автомобила. Отива до паркинга заедно с приятел, но:

„На 150 метра от паркинга ме спряха за проверка“, разказва Матев, иронично подчертавайки колко абсурдна е ситуацията.