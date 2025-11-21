НА ЖИВО
          Икономика

          Хлебопроизводители предупреждават за поскъпване на храните през 2026 г.

          Владимир Висоцки
          През 2026 година се очаква увеличение на цените на хранителните продукти, предизвикано от комбинация между засилен административен натиск и нарастващи разходи за енергия и транспорт. Тази прогноза направи Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, пред БНР.

          Основен повод за напрежение в сектора са готвените нови държавни такси от страна на Българската агенция за контрол и безопасност на храните (БАБХ), срещу които браншовите организации се обединяват категорично. Кукушева отхвърли тезата, че евентуалното приемане на еврото ще повлияе на цената на хляба, подчертавайки, че стойността му се определя от пазарните принципи и производствените разходи, а не от валутата.

          „При положение, че се покачват нашите задължения към държавния бюджет, виждате, че себестойността на нашите продукти става съвсем различна. Тя не може да бъде акумулирана дълго време от нас като производители, защото би довела единствено и само до ликвидиране на предприятия, така че хлябът независимо, че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя“, коментира експертът.

          Междувременно БГНЕС съобщава, че БАБХ подготвя предложение до Министерския съвет за отлагане на влизането в сила на новата Тарифа за таксите. Предвижда се новите финансови тежести да бъдат приложени от 1 юли 2026 г.

