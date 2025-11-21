Инцидент с 80-годишен шофьор в София отново повдигна въпроса за годността на възрастните водачи

Тежък инцидент в столицата възобнови дебата за медицинската и психологическата годност на шофьорите в напреднала възраст. 80-годишен водач блъсна 75-годишен трудноподвижен мъж на пешеходна пътека в София. Пострадалият е в болница със счупен таз, но е без опасност за живота.

Произшествието е станало около 06:57 ч. в сряда на бул. „Черни връх“ в квартал „Драгалевци“. Камери за видеонаблюдение показват как 75-годишният пешеходец, който се движи с видими затруднения, пресича на осветена пешеходна пътека. Докато автомобил в едната лента спира, за да му даде предимство, другата кола – управлявана от възрастния шофьор – не намалява и го блъска, след което мъжът пада върху спрелия автомобил.

Зам.-началникът на „Пътна полиция“ към СДВР комисар Мартин Цурински потвърди, че пострадалият е хоспитализиран със счупен таз.

Виновният водач е правоспособен още от 1972 г., като книжката му е подновена през 2022 г. и е валидна до 2032 г.. През повече от половин век зад волана има 11 нарушения – шест акта и пет фиша, всички с лек характер.

Според комисар Цурински възрастовите промени налагат нов подход:

„В тази насока може да се помисли за законодателни промени за по-кратък срок за издаване на свидетелство след 65–70-годишна възраст, допълнителни тестове да полагат тези водачи, тъй като техните реакции се забавят“.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България също подкрепя идеята за по-строг контрол. Според него голяма част от медицинските свидетелства се издават проформа:

„Масовостта води до ниско качество. Бих казал, че в 80% от случаите доста проформа се издават те“.

Той допълни, че и сега законът позволява нарушителите да бъдат изпращани на допълнителен изпит при немаловажни нарушения, но тази мярка рядко се използва.

„На пътя трябва да имао само можещи и знаещи водачи“, категоричен е експертът.