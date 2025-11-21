ISW: Мирният план на САЩ е равносилен на капитулация за Украйна

Предложеният от Русия и САЩ 28-точков мирен план е равносилен на пълна капитулация на Украйна и я принуждава да се съобрази с всички руски искания, изразени в началото на пълномащабното нахлуване. Така базираният в САЩ Институт за изследване на войната (ISW) оценява този документ, предава „Зеркало недели“.

- Реклама -

Анализаторите подчертават, че предложеният мирен план не съдържа разпоредби, които биха изисквали каквито и да било отстъпки от Русия. Те твърдят, че приемането на руските искания би създало условия за подновяване на руската агресия срещу Украйна.

ISW отбелязва, че много от разпоредбите на документа са в съответствие с първоначалните искания на Кремъл, обявени в Истанбул през 2022 г. Това е въпреки факта, че ситуацията на бойното поле се е променила значително през последните години и е принудила Русия да премине към изтощителни настъпателни действия от сравнително бързия напредък през първите месеци на нахлуването.

Освен всичко друго, анализаторите отбелязват, че изтеглянето на украинските войски от Донецка област ще принуди Украйна да се оттегли към линии, които ще бъдат слабо защитени срещу подновена руска агресия.

ISW предполага, че руските войски биха могли да започнат нова офанзива в южната Харковска област и източната Запорожка и Днепропетровска области от предложената „замразена“ фронтова линия.

Институтът поддържа позицията си, че навременната и достатъчна западна военна помощ за Украйна, съчетана с решителни икономически санкции срещу Русия от страна на САЩ и други западни страни, би могла да позволи на Украйна да нанесе още по-големи загуби на Русия на бойното поле и да направи победата невъзможна. Обявеният мирен план, напротив, предава всички лостове за влияние на Русия.