          Ивелин Попов ще окачи бутонките в края на сезона

          "Разбира се, бих се заинтересувал да работя в Спартак. Отворен съм за тази възможност" - добави халфът

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Ивелин Попов, е взел решение да сложи край на своята кариера в края на този сезон. Това разкри самият той пред РБ Спорт в Русия.

          38-годишният полузащитник на Арда е готов да окачи бутонките следващото лято, като не отхвърли възможността да се завърне един ден в Спартак Москва.

          „Разбира се, бих се заинтересувал да работя в Спартак. Отворен съм за тази възможност. Познавам средата и морала на феновете и би било фантастично за мен, ако ми бъде направено подобно предложение“, сподели Попето.

          Той е амбициран един ден да бъде в ролята на спортен директор, въпреки че е посещавал треньорски курсове. 

