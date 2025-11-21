Ивелин Попов ще окачи бутонките в края на сезона

Ивелин Попов, е взел решение да сложи край на своята кариера в края на този сезон. Това разкри самият той пред РБ Спорт в Русия.

- Реклама -

38-годишният полузащитник на Арда е готов да окачи бутонките следващото лято, като не отхвърли възможността да се завърне един ден в Спартак Москва.

„Разбира се, бих се заинтересувал да работя в Спартак. Отворен съм за тази възможност. Познавам средата и морала на феновете и би било фантастично за мен, ако ми бъде направено подобно предложение“, сподели Попето.

Той е амбициран един ден да бъде в ролята на спортен директор, въпреки че е посещавал треньорски курсове.