Катастрофа след отнето предимство: 18-годишен удари автобус и напусна мястото

18-годишен младеж е блъснал автобус в Момчилград и след това е напуснал мястото на произшествието, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 20 ноември след отнето предимство.

- Реклама -

Младият шофьор е бил установен по-късно от органите на реда.

Направените тестове за алкохол и на двамата водачи са отрицателни, информират още от полицията.