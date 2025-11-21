НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Катастрофа след отнето предимство: 18-годишен удари автобус и напусна мястото

          0
          27
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          18-годишен младеж е блъснал автобус в Момчилград и след това е напуснал мястото на произшествието, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 20 ноември след отнето предимство.

          - Реклама -
          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          Младият шофьор е бил установен по-късно от органите на реда.
          Направените тестове за алкохол и на двамата водачи са отрицателни, информират още от полицията.

          18-годишен младеж е блъснал автобус в Момчилград и след това е напуснал мястото на произшествието, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 20 ноември след отнето предимство.

          - Реклама -
          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          Младият шофьор е бил установен по-късно от органите на реда.
          Направените тестове за алкохол и на двамата водачи са отрицателни, информират още от полицията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Конференция в София на водещи световни и български лекари

          Десислава Димитрова -
          В София се провежда конференция, на която водещи световни и български експерти обсъждат ключови теми в областта на невроофталмологията.
          Политика

          Костадинов: Сезираме Конституционния съд за „Лукойл“

          Никола Павлов -
          Партия „Възраждане“ внася искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционни текстове от законопроекта за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтени...
          Политика

          Асен Василев към Борисов: Няма значение в каква валута е бюджетът, ако крадете през него

          Никола Павлов -
          Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отговори остро на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов по повод проектобюджета за 2026 година. „Господин Борисов, няма значение дали...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions