Кои са най-добрите специалности и университети у нас?

Завършилите специалностите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ са с най-висок среден облагаем доход, който надхвърля 4700 лв. На ниво висше училище най-високи доходи получават дипломантите от магистърските програми в направление „Администрация и управление“ на Американския университет – 10 108 лв., както и завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – 8568 лв., и в НБУ – 7919 лв. Това показват данните от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г., представена от МОН.

Сред бакалаврите най-висок облагаем доход имат завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет – 7107 лв.

Професионална реализация

Най-ниска безработица се отчита сред завършилите направленията „Военно дело“, „Медицина“, „Фармация“, „Металургия“ и „Дентална медицина“ – под 1%. Най-висока е тя при дипломантите по „Социални дейности“ – 3.88%.

Повече от 90% от завършилите „Военно дело“, „Медицина“, „Теория и управление на образованието“ и „Дентална медицина“ работят по специалността. В същото време само 25% от дипломираните по „Туризъм“ остават в професията.

Данните показват още, че по-високата степен на образование дава по-добри шансове за реализация.

85% от завършилите магистърски програми след средно образование и 70% от завършилите магистратура върху друга висша степен работят на позиции за висшисти или по призвание.

Сред бакалаврите този дял е едва 51%.

Магистрите като цяло получават по-високи доходи, имат по-голяма осигуреност и по-ниска безработица спрямо бакалаврите.

Най-предпочитани университети

Най-много студенти има в СУ „Св. Климент Охридски“ – 19 799, следван от УНСС – 17 092, и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – 16 285.

В 12 висши училища обучаващите се студенти са под 1000, като в едно от тях броят е под 100.

Половината от всички студенти в страната учат в осемте най-големи университета.

През последните десет години делът на чуждестранните студенти в България се е удвоил – от 4% през 2013 г. до близо 9% през 2025 г. Най-висок остава техният дял в направленията „Медицина“ – 59%, „Дентална медицина“ – 48%, и „Ветеринарна медицина“ – 33%.