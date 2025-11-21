НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Кои са най-добрите специалности и университети у нас?

          0
          15
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Завършилите специалностите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ са с най-висок среден облагаем доход, който надхвърля 4700 лв. На ниво висше училище най-високи доходи получават дипломантите от магистърските програми в направление „Администрация и управление“ на Американския университет10 108 лв., както и завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“8568 лв., и в НБУ7919 лв. Това показват данните от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г., представена от МОН.

          - Реклама -

          Сред бакалаврите най-висок облагаем доход имат завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет7107 лв.

          Ангел Славчев: Призовах Софийският университет да уволни Наталия Киселова Ангел Славчев: Призовах Софийският университет да уволни Наталия Киселова

          Професионална реализация

          Най-ниска безработица се отчита сред завършилите направленията „Военно дело“, „Медицина“, „Фармация“, „Металургия“ и „Дентална медицина“ – под 1%. Най-висока е тя при дипломантите по „Социални дейности“3.88%.

          Повече от 90% от завършилите „Военно дело“, „Медицина“, „Теория и управление на образованието“ и „Дентална медицина“ работят по специалността. В същото време само 25% от дипломираните по „Туризъм“ остават в професията.

          Данните показват още, че по-високата степен на образование дава по-добри шансове за реализация.
          85% от завършилите магистърски програми след средно образование и 70% от завършилите магистратура върху друга висша степен работят на позиции за висшисти или по призвание.
          Сред бакалаврите този дял е едва 51%.

          Магистрите като цяло получават по-високи доходи, имат по-голяма осигуреност и по-ниска безработица спрямо бакалаврите.

          Цоков: През 2024 г. за първи път средствата за висше образование надхвърли 1 млрд. лв. Цоков: През 2024 г. за първи път средствата за висше образование надхвърли 1 млрд. лв.

          Най-предпочитани университети

          Най-много студенти има в СУ „Св. Климент Охридски“19 799, следван от УНСС17 092, и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“16 285.

          В 12 висши училища обучаващите се студенти са под 1000, като в едно от тях броят е под 100.

          Половината от всички студенти в страната учат в осемте най-големи университета.

          През последните десет години делът на чуждестранните студенти в България се е удвоил – от 4% през 2013 г. до близо 9% през 2025 г. Най-висок остава техният дял в направленията „Медицина“59%, „Дентална медицина“48%, и „Ветеринарна медицина“33%.

          Завършилите специалностите „Военно дело“ и „Информатика и компютърни науки“ са с най-висок среден облагаем доход, който надхвърля 4700 лв. На ниво висше училище най-високи доходи получават дипломантите от магистърските програми в направление „Администрация и управление“ на Американския университет10 108 лв., както и завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“8568 лв., и в НБУ7919 лв. Това показват данните от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г., представена от МОН.

          - Реклама -

          Сред бакалаврите най-висок облагаем доход имат завършилите „Информатика и компютърни науки“ в Софийския университет7107 лв.

          Ангел Славчев: Призовах Софийският университет да уволни Наталия Киселова Ангел Славчев: Призовах Софийският университет да уволни Наталия Киселова

          Професионална реализация

          Най-ниска безработица се отчита сред завършилите направленията „Военно дело“, „Медицина“, „Фармация“, „Металургия“ и „Дентална медицина“ – под 1%. Най-висока е тя при дипломантите по „Социални дейности“3.88%.

          Повече от 90% от завършилите „Военно дело“, „Медицина“, „Теория и управление на образованието“ и „Дентална медицина“ работят по специалността. В същото време само 25% от дипломираните по „Туризъм“ остават в професията.

          Данните показват още, че по-високата степен на образование дава по-добри шансове за реализация.
          85% от завършилите магистърски програми след средно образование и 70% от завършилите магистратура върху друга висша степен работят на позиции за висшисти или по призвание.
          Сред бакалаврите този дял е едва 51%.

          Магистрите като цяло получават по-високи доходи, имат по-голяма осигуреност и по-ниска безработица спрямо бакалаврите.

          Цоков: През 2024 г. за първи път средствата за висше образование надхвърли 1 млрд. лв. Цоков: През 2024 г. за първи път средствата за висше образование надхвърли 1 млрд. лв.

          Най-предпочитани университети

          Най-много студенти има в СУ „Св. Климент Охридски“19 799, следван от УНСС17 092, и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“16 285.

          В 12 висши училища обучаващите се студенти са под 1000, като в едно от тях броят е под 100.

          Половината от всички студенти в страната учат в осемте най-големи университета.

          През последните десет години делът на чуждестранните студенти в България се е удвоил – от 4% през 2013 г. до близо 9% през 2025 г. Най-висок остава техният дял в направленията „Медицина“59%, „Дентална медицина“48%, и „Ветеринарна медицина“33%.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията разкри ферма и склад за канабис при мащабна операция в област Търговище (СНИМКИ)

          Дамяна Караджова -
          Голямо количество наркотични вещества бяха иззети при специализирана полицейска операция в област Търговище
          Крими

          Полицията разкри канабисова плантация в крайно село край Дупница

          Дамяна Караджова -
          Полицаи от Дупница са разкрили нива с растения от рода на конопа в землището на село Баланово
          Култура

          „Евровизия“ с нови правила

          Десислава Димитрова -
          От EBU съобщиха, че за „Виена 2026“ ще бъдат въведени нови правила за гласуването и за начина, по който изпълнителите могат да провеждат своите промо кампании.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions