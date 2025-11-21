Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

Предложеният 28-точков план на президентът на Америка Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна вече е официално представен в Киев, като разкрива визия за мащабно пренареждане на териториалната карта и системата за сигурност в Източна Европа. Копие от проекта, публикувано от Асошиейтед Прес, очертава драматични стъпки, чрез които Вашингтон предлага компромисен модел между Москва и Киев.

Украйна трябва де факто да признае Крим, Луганск и Донецк като руски територии, а бойните линии в Херсон и Запорожие да се „замразят“ на текущите си позиции. В замяна на американски гаранции за сигурност и международно признат суверенитет, Киев ще трябва да направи няколко ключови отстъпки:

– окончателно да се откаже от стремежа си за членство в НАТО, закрепено чрез конституционна поправка;

– да приеме неутрален статут;

– да ограничи числеността на армията си до 600 000 военнослужещи.

Паралелно с това НАТО поема ангажимент да не се разширява допълнително на изток и да не разполага войски в Украйна, създавайки нова рамка за сигурност.

Икономическата част на предложението е не по-малко амбициозна. Тя предвижда пълна международна реабилитация на Русия, включително:

– постепенно премахване на санкциите;

– връщане на Москва в Г-8;

– дългосрочни енергийни и ресурсни сделки със САЩ.

Възстановяването на Украйна ще бъде финансирано чрез мащабен пакет, включващ 100 млрд. долара от замразени руски активи. Условието, което прави впечатление, е че 50% от печалбите от следвоенните инвестиционни проекти ще отиват към САЩ, превръщайки мирното възстановяване и в икономическо партньорство.

В политически и хуманитарен план се предлага „нулиране“ на всички правни претенции и серия от бързи реформи. Украйна ще трябва:

– да проведе нови избори в рамките на 100 дни;

– да възприеме европейски стандарти за езикова и религиозна толерантност;

– да премахне мерките, определени като дискриминационни към руската култура и медии.

Планът включва и пълна амнистия за всички участници във военните действия, размяна на пленници „всички за всички“ и връщане на депортираните деца. За наблюдение на процеса ще бъде създаден специален „Съвет за мир“, ръководен лично от Доналд Тръмп.

Всички 28 предложения на Тръмп:

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

2. Ще бъде сключено всеобхватно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и Европа. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.

3. Очаква се Русия да не напада съседните страни, а НАТО да не се разширява повече.

4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО, с посредничеството на САЩ, за да се решат всички въпроси, свързани със сигурността, и да се създадат условия за деескалация, с цел да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за сътрудничество и бъдещо икономическо развитие.

5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

6. Размерът на украинските въоръжени сили ще бъде ограничен до 600 000 души.

7. Украйна се съгласява да заложи в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

8. НАТО се съгласява да не разполага войски в Украйна.

9. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша.

10. Гаранцията на САЩ:

САЩ ще получат компенсация за гаранцията;

Ако Украйна нападне Русия, тя ще загуби гаранцията;

Ако Русия нападне Украйна, в допълнение към решителна координирана военна реакция, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други ползи от тази сделка ще бъдат отменени;

Ако Украйна изстреля ракета към Москва или Санкт Петербург без причина, гаранцията за сигурност ще бъде считана за невалидна.

11. Украйна отговаря на критериите за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.

12. Мощен глобален пакет от мерки за възстановяване на Украйна, включващ, но не ограничаващ се до:

Създаване на Фонд за развитие на Украйна за инвестиции в бързоразвиващи се индустрии, включително технологии, центрове за данни и изкуствен интелект.

Съединените щати ще сътрудничат с Украйна за съвместно възстановяване, развитие, модернизация и експлоатация на газовата инфраструктура на Украйна, включително газопроводи и съоръжения за съхранение.

Съвместни усилия за възстановяване на засегнатите от войната райони с цел реставрация, реконструкция и модернизация на градове и жилищни райони.

Развитие на инфраструктурата.

Добив на минерали и природни ресурси.

Световната банка ще разработи специален пакет от финансиране за ускоряване на тези усилия.

13. Русия ще бъде реинтегрирана в световната икономика:

Отмяната на санкциите ще бъде обсъдена и договорена на етапи и за всеки отделен случай.

Съединените щати ще сключат дългосрочно споразумение за икономическо сътрудничество за взаимно развитие в областта на енергетиката, природните ресурси, инфраструктурата, изкуствения интелект, центровете за данни, проектите за добив на редкоземни метали в Арктика и други взаимноизгодни корпоративни възможности.

Русия ще бъде поканена да се присъедини отново към Г-8.

14. Замразените средства ще бъдат използвани, както следва:

100 милиарда долара от замразените руски активи ще бъдат инвестирани в ръководените от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна;

САЩ ще получат 50% от печалбите от това начинание. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи размера на инвестициите, налични за възстановяването на Украйна. Замразените европейски средства ще бъдат размразени. Остатъкът от замразените руски средства ще бъде инвестиран в отделен американо-руски инвестиционен инструмент, който ще реализира съвместни проекти в конкретни области. Този фонд ще има за цел да укрепи отношенията и да увеличи общите интереси, за да създаде силен стимул да няма връщане към конфликта.

15. Ще бъде създадена съвместна американо-руска работна група по въпросите на сигурността, за да се насърчи и гарантира спазването на всички разпоредби на това споразумение.

16. Русия ще закрепи в закон своята политика на ненападение спрямо Европа и Украйна.

17. Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат валидността на договорите за неразпространение и контрол на ядрените оръжия, включително Договора СТАРТ I.

18. Украйна се съгласява да бъде неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

19. Атомната електроцентрала в Запорожие ще бъде пусната в експлоатация под надзора на МААЕ, а произведената електроенергия ще се разпределя поравно между Русия и Украйна – 50:50.

20. Двете страни се задължават да реализират образователни програми в училищата и обществото, насочени към насърчаване на разбирането и толерантността към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:

Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

Двете страни ще се съгласят да премахнат всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование.

Всякаква нацистка идеология и дейност трябва да бъде отхвърлена и забранена.

21. Територии:

Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от Съединените щати.

Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на контакт, което ще означава де факто признаване по линията на контакт.

Русия ще се откаже от други договорени територии, които контролира извън петте региона.

Украинските сили ще се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента, и тази зона на оттегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

22. След като се споразумеят за бъдещите териториални договорености, както Руската федерация, така и Украйна се задължават да не променят тези договорености със сила. В случай на нарушение на този ангажимент никакви гаранции за сигурност няма да се прилагат.

23. Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

24. Ще бъде създаден хуманитарен комитет за разрешаване на нерешените въпроси:

Всички останали затворници и тела ще бъдат разменени на принципа „всички за всички“.

Всички цивилни задържани и заложници ще бъдат върнати, включително децата.

Ще бъде изпълнена програма за събиране на семействата.

Ще бъдат взети мерки за облекчаване на страданията на жертвите на конфликта.

25. Украйна ще проведе избори в срок от 100 дни.

26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и се съгласяват да не предявяват никакви искове и да не разглеждат никакви жалби в бъдеще.

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, оглавяван от президента Доналд Дж. Тръмп. За нарушенията ще бъдат наложени санкции.

28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, примирието ще влезе в сила веднага след като двете страни се оттеглят до договорените точки, за да започнат изпълнението на споразумението.