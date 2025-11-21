НА ЖИВО
          Ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по бента на Белгородския язовир е оказал влияние върху боевете при Волчанск в Харковска област. Редица руски позиции са били наводнени, а някои руски логистични маршрути са станали непроходими за руските войски. Въпреки това, благодарение на голямото си превъзходство в жива сила и техника, руснаците са в състояние да провеждат активни атаки в и около град Волчанск, отбеляза Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за безпилотни летателни системи „Ахил“, в интервю за „24 канал“.

          По думите му, руската армия в момента се опитва да обходи Волчанск. Активните боеве продължават на този участък от фронта. Той отбеляза, че украинските войски правят всичко възможно, за да предотвратят бързото настъпление на руснаците.

          „За да запазим колкото се може повече позиции, както и нашата земя“, добави Федоренко.

          Виктор Трегубов, началник на отдела за комуникации на обединената групировка на ВСУ, заяви, че ситуацията във Волчанск в момента е по-сложна, отколкото в Купянск. Руснаците са спрели щурма на централната част на града и са започнали да атакуват украински позиции в покрайнините.

          1 коментар

          1. В Купянск ситуацията изобщо не е сложна, защото руснаците затвдориха пръстена около многобройни укронацистки дивизии и предстои унищожението на тези, които отказват да се предадат. А във Волчанск е малко по-сложна, защото обкръжението му все още предстои и на укронацистите им е „в шише“ и чакат милостта на зеления падишах да им разреши да се измъкнат, докато е време.

