Конференция в София на водещи световни и български лекари

В София се провежда конференция, на която водещи световни и български експерти обсъждат ключови теми в областта на невроофталмологията.

- Реклама -

Проф. Александър Оскар, началник на Клиниката по очни болести в УМБАЛ „Александровска“, посочи, че форумът е посветен на „един много важен проблем – заболяванията на зрителната система“.

Той обясни, че човек получава над 80% от информацията за околния свят чрез зрението, но очите са само входът към данните, които достигат до първичната зрителна кора. Оттам по зрителните сензорни пътища информацията трябва да стигне до мозъка.

Проф. Оскар отбеляза, че има случаи, при които очите са напълно здрави, но зрителните пътища са увредени, което води до загуба на зрение. Такава е ситуацията при множествена склероза.

„В над 25% от случаите първата ѝ проява е внезапна загуба на зрение. В хода на заболяването повече от 50% от пациентите имат зрителни увреждания“, обясни той пред NOVA.

Сред гостите на конференцията е проф. Анат Ахирон от университетската болница в Тел Авив – световно признат експерт по диагностика и лечение на множествена склероза. Участва и проф. Рувен Ахирон, фетален морфолог, специализиран в ранната пренатална диагностика на различни заболявания, включително очни малформации.

„Изумително е как още в третия–четвъртия месец от бременността могат да бъдат открити сериозни очни малформации като колобома или вродена катаракта. Някои от тях могат да бъдат лекувани дори пренатално“, подчерта проф. Оскар.

Той обърна внимание и на един от най-честите симптоми:

„Главоболието често е свързано с проблеми със зрението.“

Проф. Оскар призова хората да не подценяват подобни сигнали: