Костадинов: Сезираме Конституционния съд за „Лукойл“

Партия „Възраждане“ внася искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционни текстове от законопроекта за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтени продукти. Става дума за разпоредби, които според формацията представляват опит държавата да завземе частна собственост в „Нефтохим“. Това обяви лидерът на партията Костадин Костадинов в парламента.
Той посочи, че подобни мерки не са предприети дори в Румъния, „където зависимостта от Европейската комисия е още по-голяма“, като добави:
От „Лукойл“ вече обявиха, че си запазват правото да търсят съдебна защита в България, ако държавата приложи закона в пълния му обем.
Костадинов предупреди, че потенциалните съдебни дела могат да достигнат милиарди левове, което би нанесло тежък финансов удар на страната.
Искането до КС е внесено с подписи не само от „Възраждане“, но и от парламентарната група МЕЧ, както и от няколко депутати от „Величие“.
Партия „Възраждане“ внася искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционни текстове от законопроекта за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтени продукти. Става дума за разпоредби, които според формацията представляват опит държавата да завземе частна собственост в „Нефтохим“. Това обяви лидерът на партията Костадин Костадинов в парламента.
Той посочи, че подобни мерки не са предприети дори в Румъния, „където зависимостта от Европейската комисия е още по-голяма“, като добави:
От „Лукойл“ вече обявиха, че си запазват правото да търсят съдебна защита в България, ако държавата приложи закона в пълния му обем.
Костадинов предупреди, че потенциалните съдебни дела могат да достигнат милиарди левове, което би нанесло тежък финансов удар на страната.
Искането до КС е внесено с подписи не само от „Възраждане“, но и от парламентарната група МЕЧ, както и от няколко депутати от „Величие“.