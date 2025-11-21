НА ЖИВО
          - Реклама -
          Костадинов: Сезираме Конституционния съд за „Лукойл“

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Партия „Възраждане“ внася искане до Конституционния съд за обявяване на противоконституционни текстове от законопроекта за административното регулиране на дейностите, свързани с нефт и нефтени продукти. Става дума за разпоредби, които според формацията представляват опит държавата да завземе частна собственост в „Нефтохим“. Това обяви лидерът на партията Костадин Костадинов в парламента.

          „Това е директно нарушение на Конституцията, която гарантира неприкосновената частна собственост“, заяви Костадинов.

          Той посочи, че подобни мерки не са предприети дори в Румъния, „където зависимостта от Европейската комисия е още по-голяма“, като добави:

          „Това, което не посмяха да направят румънските слуги на Брюксел, го направиха българските управляващи марионетки.“

          Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ вече са в сила Санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“ вече са в сила

          От „Лукойл“ вече обявиха, че си запазват правото да търсят съдебна защита в България, ако държавата приложи закона в пълния му обем.

          Костадинов предупреди, че потенциалните съдебни дела могат да достигнат милиарди левове, което би нанесло тежък финансов удар на страната.

          „Очакваме КС да се произнесе бързо, защото всяко забавяне струва огромни пари. Но знаем, че съдът е придатък на управляващото мнозинство“, заяви той.

          Искането до КС е внесено с подписи не само от „Възраждане“, но и от парламентарната група МЕЧ, както и от няколко депутати от „Величие“.

          - Реклама -

