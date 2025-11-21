НА ЖИВО
          Костадинов срещу Петкова: Това е бюджет на фалита

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува държавния бюджет за 2026 г., определяйки го като „бюджет на фалита“ по време на дебата в Народното събрание.

          Според него България не е била толкова задлъжняла дори в най-тежките години от своята история.

          „Дори по време на Сръбско-българската война, дори по време на Първата световна война, България не е задлъжнявала с 80% за две години“, заяви Костадинов.

          Той прогнозира, че „е въпрос на време това правителство да си отиде“, и постави въпроса какво ще се случи с българите, които ще трябва да живеят с държавен дълг над 100 млрд. лв.

          Костадинов отправи тежки обвинения към управляващите:

          „Престъпниците в управляващото мнозинство се опитват да бръкнат в джоба на всеки един българин. Затова увеличават данъци, увеличават глоби.“

          По думите му въвеждането на СУПТО няма да доведе до изсветляване на доходите:

          „СУПТО няма да изсветли доходите, а ще докара и малкото дребни търговци до фалит.“

          Той се обърна директно към финансовия министър Теменужка Петкова:

          „Вие докарвате държавата до смърт. Заплаха сте за оцеляването на човечеството. Знаете ли какво означава да живееш с 500 лева на месец?“

          „Възраждане“ заяви категорично, че няма да подкрепи бюджета за 2026 г.

