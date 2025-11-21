Костадинов срещу Петкова: Това е бюджет на фалита

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува държавния бюджет за 2026 г., определяйки го като „бюджет на фалита“ по време на дебата в Народното събрание.
- Реклама -
Според него България не е била толкова задлъжняла дори в най-тежките години от своята история.
Той прогнозира, че „е въпрос на време това правителство да си отиде“, и постави въпроса какво ще се случи с българите, които ще трябва да живеят с държавен дълг над 100 млрд. лв.
Костадинов отправи тежки обвинения към управляващите:
По думите му въвеждането на СУПТО няма да доведе до изсветляване на доходите:
Той се обърна директно към финансовия министър Теменужка Петкова:
„Възраждане“ заяви категорично, че няма да подкрепи бюджета за 2026 г.
Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува държавния бюджет за 2026 г., определяйки го като „бюджет на фалита“ по време на дебата в Народното събрание.
- Реклама -
Според него България не е била толкова задлъжняла дори в най-тежките години от своята история.
Той прогнозира, че „е въпрос на време това правителство да си отиде“, и постави въпроса какво ще се случи с българите, които ще трябва да живеят с държавен дълг над 100 млрд. лв.
Костадинов отправи тежки обвинения към управляващите:
По думите му въвеждането на СУПТО няма да доведе до изсветляване на доходите:
Той се обърна директно към финансовия министър Теменужка Петкова:
„Възраждане“ заяви категорично, че няма да подкрепи бюджета за 2026 г.