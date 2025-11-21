Костадинов срещу Петкова: Това е бюджет на фалита

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува държавния бюджет за 2026 г., определяйки го като „бюджет на фалита“ по време на дебата в Народното събрание.

Според него България не е била толкова задлъжняла дори в най-тежките години от своята история.

„Дори по време на Сръбско-българската война, дори по време на Първата световна война, България не е задлъжнявала с 80% за две години“, заяви Костадинов.

Той прогнозира, че „е въпрос на време това правителство да си отиде“, и постави въпроса какво ще се случи с българите, които ще трябва да живеят с държавен дълг над 100 млрд. лв.

Костадинов отправи тежки обвинения към управляващите:

„Престъпниците в управляващото мнозинство се опитват да бръкнат в джоба на всеки един българин. Затова увеличават данъци, увеличават глоби.“

По думите му въвеждането на СУПТО няма да доведе до изсветляване на доходите:

„СУПТО няма да изсветли доходите, а ще докара и малкото дребни търговци до фалит.“

Той се обърна директно към финансовия министър Теменужка Петкова:

„Вие докарвате държавата до смърт. Заплаха сте за оцеляването на човечеството. Знаете ли какво означава да живееш с 500 лева на месец?“

„Възраждане“ заяви категорично, че няма да подкрепи бюджета за 2026 г.