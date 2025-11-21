Коул Палмър няма да играе за Челси в още поне 3 мача

Звездата на Челси Коул Палмър е с фрактура на пръст на крака след инцидент у дома и със сигурност пропуска следващите три срещи на лондончани.

Те са срещу Бърнли в събота следобед, с Барселона в Шампионската лига на 25 ноември и с Арсенал във Висшата лига пет дни по-късно.

Мениджърът на Челси Енцо Мареска не пожела да коментира колко дълго ще отсъства един от основните му играчи. Това не е първият проблем за Палмър през кампанията. Доскоро той лекуваше травма на слабините.

„Сините“ гостуват на Бърнли утре, 22 ноември от 14:30 часа наше време.