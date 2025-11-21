НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Коул Палмър няма да играе за Челси в още поне 3 мача

          Звездата на лондончани е с фрактура на пръст на крака след инцидент у дома

          0
          6
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Звездата на Челси Коул Палмър е с фрактура на пръст на крака след инцидент у дома и със сигурност пропуска следващите три срещи на лондончани.

          - Реклама -

          Те са срещу Бърнли в събота следобед, с Барселона в Шампионската лига на 25 ноември и с Арсенал във Висшата лига пет дни по-късно.

          Мениджърът на Челси Енцо Мареска не пожела да коментира колко дълго ще отсъства един от основните му играчи. Това не е първият проблем за Палмър през кампанията. Доскоро той лекуваше травма на слабините.

          „Сините“ гостуват на Бърнли утре, 22 ноември от 14:30 часа наше време.

          Звездата на Челси Коул Палмър е с фрактура на пръст на крака след инцидент у дома и със сигурност пропуска следващите три срещи на лондончани.

          - Реклама -

          Те са срещу Бърнли в събота следобед, с Барселона в Шампионската лига на 25 ноември и с Арсенал във Висшата лига пет дни по-късно.

          Мениджърът на Челси Енцо Мареска не пожела да коментира колко дълго ще отсъства един от основните му играчи. Това не е първият проблем за Палмър през кампанията. Доскоро той лекуваше травма на слабините.

          „Сините“ гостуват на Бърнли утре, 22 ноември от 14:30 часа наше време.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Ивелин Попов ще окачи бутонките в края на сезона

          Николай Минчев -
          Ивелин Попов, е взел решение да сложи край на своята кариера в края на този сезон. Това разкри самият той пред РБ Спорт в...
          Баскетбол

          Американката Стефани Костович ще играе за националния отбор на България

          Николай Минчев -
          Женският национален отбор на България ще разчита на още една натурализирана баскетболистка след Кайла Хилсман. Селекционерът на представителния ни тим при дамите Таня Гатева...
          Тенис

          Германия бе на косъм от отпадане, но в крайна сметка се справи с Аржентина

          Николай Минчев -
          Германия се класира за полуфиналите на Купа Дейвис след победа над Аржентина. Томас Мартин Ечевери даде преднина на „гаучосите“, но Александър Зверев върна Бундестима...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions