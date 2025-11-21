НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Крехкото примирие в Газа е застрашено: десетки бойци на Хамас, блокирани в тунели, могат да провалят мирния процес

          0
          27
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На 17 ноември Съветът за сигурност на ООН одобри с 13 гласа „за“ (Русия и Китай се въздържаха) изготвената от САЩ резолюция, която цели да гарантира прекратяване на огъня в Газа. Планът от двайсет точки, иницииран от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, предвижда разполагане на международни сили за сигурност и оставя отворена врата за създаване на палестинска държава.

          - Реклама -

          Но докато дипломацията работи в Ню Йорк, реалната опасност за примирието се намира под земята в Газа – десетки, дори до 200 бойци на Хамас, блокирани от седмици в тунели зад израелските линии, без достъп до храна и вода.

          Според Министерството на здравеопазването, управлявано от Хамас, 268 палестинци са загинали от израелски огън от влизането в сила на примирието на 10 октомври. Цифрата не включва загиналите от действия на самия Хамас. Ситуацията е нестабилна и прекратяването на огъня може да рухне всеки момент.

          Израел настоява за капитулация на блокираните бойци. Хамас иска безопасното им завръщане. Администрацията на Тръмп – според Vox – предпочита проблемът да „изчезне“ възможно най-бързо.

          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          Преди подписването на примирието Газа беше разделена на две:
          – Израел контролираше обезлюдена зона по границата с Израел и Египет,
          – Хамас – вътрешността, където групировката дори засили властта си чрез разправи с конкуриращи банди и екзекуции на заподозрени сътрудници.

          САЩ настояват да се премине към следващата фаза: разоръжаване на Хамас и създаване на международни стабилизационни сили. Но лидерите на Хамас отхвърлят идеята, а в Белия дом признават, че „това изглежда трудно“.

          Израел също не е ентусиазиран. Планът предвижда връщане на контрола над Газа на Палестинската администрация – стъпка към решение „две държави“, срещу което премиерът Бенямин Нетаняху се обяви още на 16 ноември, обещавайки да се противопостави на всеки подобен опит.

          28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна 28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна

          Въпреки това няма движение към изпълнение на мирния план. Анализатори отбелязват, че страните предпочитат замразения конфликт, който напомня ситуацията преди 7 октомври 2023 г., когато Израел и Хамас негласно работеха за маргинализиране на Палестинската власт.

          Някои експерти виждат възможен пробив – Израел би могъл да позволи освобождаване на блокираните бойци, ако Хамас се съгласи да сложи оръжие. Американският пратеник Стив Уиткоф дори предполага амнистия като „модел“ за следващата фаза на плана – смел сценарий при настоящия политически климат.

          Но времето изтича. Бойците под земята стават все по-отчаяни, а рискът от ескалация расте. И възниква ключовият въпрос:
          Как може да има прекратяване на огъня, когато боевете под земята продължават?

          На 17 ноември Съветът за сигурност на ООН одобри с 13 гласа „за“ (Русия и Китай се въздържаха) изготвената от САЩ резолюция, която цели да гарантира прекратяване на огъня в Газа. Планът от двайсет точки, иницииран от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, предвижда разполагане на международни сили за сигурност и оставя отворена врата за създаване на палестинска държава.

          - Реклама -

          Но докато дипломацията работи в Ню Йорк, реалната опасност за примирието се намира под земята в Газа – десетки, дори до 200 бойци на Хамас, блокирани от седмици в тунели зад израелските линии, без достъп до храна и вода.

          Според Министерството на здравеопазването, управлявано от Хамас, 268 палестинци са загинали от израелски огън от влизането в сила на примирието на 10 октомври. Цифрата не включва загиналите от действия на самия Хамас. Ситуацията е нестабилна и прекратяването на огъня може да рухне всеки момент.

          Израел настоява за капитулация на блокираните бойци. Хамас иска безопасното им завръщане. Администрацията на Тръмп – според Vox – предпочита проблемът да „изчезне“ възможно най-бързо.

          Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа Кои са всички 28 точки за мир: как планът на Тръмп може да промени Европа

          Преди подписването на примирието Газа беше разделена на две:
          – Израел контролираше обезлюдена зона по границата с Израел и Египет,
          – Хамас – вътрешността, където групировката дори засили властта си чрез разправи с конкуриращи банди и екзекуции на заподозрени сътрудници.

          САЩ настояват да се премине към следващата фаза: разоръжаване на Хамас и създаване на международни стабилизационни сили. Но лидерите на Хамас отхвърлят идеята, а в Белия дом признават, че „това изглежда трудно“.

          Израел също не е ентусиазиран. Планът предвижда връщане на контрола над Газа на Палестинската администрация – стъпка към решение „две държави“, срещу което премиерът Бенямин Нетаняху се обяви още на 16 ноември, обещавайки да се противопостави на всеки подобен опит.

          28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна 28 спорни точки в таен американски мирен план за Украйна

          Въпреки това няма движение към изпълнение на мирния план. Анализатори отбелязват, че страните предпочитат замразения конфликт, който напомня ситуацията преди 7 октомври 2023 г., когато Израел и Хамас негласно работеха за маргинализиране на Палестинската власт.

          Някои експерти виждат възможен пробив – Израел би могъл да позволи освобождаване на блокираните бойци, ако Хамас се съгласи да сложи оръжие. Американският пратеник Стив Уиткоф дори предполага амнистия като „модел“ за следващата фаза на плана – смел сценарий при настоящия политически климат.

          Но времето изтича. Бойците под земята стават все по-отчаяни, а рискът от ескалация расте. И възниква ключовият въпрос:
          Как може да има прекратяване на огъня, когато боевете под земята продължават?

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Командирът на полка „Ахил“: Потопихме позициите им, но руската армия обхожда Волчанск по фланговете

          Иван Христов -
          Ударът на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) по бента на Белгородския язовир е оказал влияние върху боевете при Волчанск в Харковска област. Редица руски...
          Война

          ВСУ са ликвидирали опитващи се да се предадат в плен на руската армия украински войници в Покровск

          Иван Христов -
          Украински оператори на безпилотни летателни апарати са използвали дронове, за да унищожат украински войници, опитващи се да се предадат в плен на руската армия...
          Война

          Американски разрушител блокира пътя на руски танкер към пристанище във Венецуела

          Иван Христов -
          Танкер, превозващ руско гориво, е направил три опита да се приближи до Венецуела. Американски разрушител обаче го е блокирал, съобщава Bloomberg. Самият танкер е...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions