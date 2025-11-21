Крехкото примирие в Газа е застрашено: десетки бойци на Хамас, блокирани в тунели, могат да провалят мирния процес

На 17 ноември Съветът за сигурност на ООН одобри с 13 гласа „за“ (Русия и Китай се въздържаха) изготвената от САЩ резолюция, която цели да гарантира прекратяване на огъня в Газа. Планът от двайсет точки, иницииран от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, предвижда разполагане на международни сили за сигурност и оставя отворена врата за създаване на палестинска държава.

Но докато дипломацията работи в Ню Йорк, реалната опасност за примирието се намира под земята в Газа – десетки, дори до 200 бойци на Хамас, блокирани от седмици в тунели зад израелските линии, без достъп до храна и вода.

Според Министерството на здравеопазването, управлявано от Хамас, 268 палестинци са загинали от израелски огън от влизането в сила на примирието на 10 октомври. Цифрата не включва загиналите от действия на самия Хамас. Ситуацията е нестабилна и прекратяването на огъня може да рухне всеки момент.

Израел настоява за капитулация на блокираните бойци. Хамас иска безопасното им завръщане. Администрацията на Тръмп – според Vox – предпочита проблемът да „изчезне“ възможно най-бързо.

Преди подписването на примирието Газа беше разделена на две:

– Израел контролираше обезлюдена зона по границата с Израел и Египет,

– Хамас – вътрешността, където групировката дори засили властта си чрез разправи с конкуриращи банди и екзекуции на заподозрени сътрудници.

САЩ настояват да се премине към следващата фаза: разоръжаване на Хамас и създаване на международни стабилизационни сили. Но лидерите на Хамас отхвърлят идеята, а в Белия дом признават, че „това изглежда трудно“.

Израел също не е ентусиазиран. Планът предвижда връщане на контрола над Газа на Палестинската администрация – стъпка към решение „две държави“, срещу което премиерът Бенямин Нетаняху се обяви още на 16 ноември, обещавайки да се противопостави на всеки подобен опит.

Въпреки това няма движение към изпълнение на мирния план. Анализатори отбелязват, че страните предпочитат замразения конфликт, който напомня ситуацията преди 7 октомври 2023 г., когато Израел и Хамас негласно работеха за маргинализиране на Палестинската власт.

Някои експерти виждат възможен пробив – Израел би могъл да позволи освобождаване на блокираните бойци, ако Хамас се съгласи да сложи оръжие. Американският пратеник Стив Уиткоф дори предполага амнистия като „модел“ за следващата фаза на плана – смел сценарий при настоящия политически климат.

Но времето изтича. Бойците под земята стават все по-отчаяни, а рискът от ескалация расте. И възниква ключовият въпрос:

Как може да има прекратяване на огъня, когато боевете под земята продължават?