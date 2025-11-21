Русия все още не е информирана за готовността на президента на Украйна Володимир Зеленски да проведе среща, за да обсъди американското споразумение за разрешаване на конфликта, съобщи журналистът от Life.ru Александър Юнашев, позовавайки се на прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков.

„Москва все още не е информирана за съгласието на Зеленски да преговаря за мирен план“, цитира той говорителя на Кремъл.

Axios съобщи, че САЩ провеждат „тайни консултации“ с Русия за разработване на мирен план, състоящ се от 28 точки, разделени в четири категории: мир, гаранции за Украйна по модела на Член 5 на НАТО, сигурност в Европа и бъдещи отношения на страните със САЩ.

Ден преди това прессекретарят на Белия дом Каролин Левит уточни, че Вашингтон води разговори и с двете страни.

Според NBC, специалният пратеник Стив Уиткоф, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и зетят на Тръмп Джаред Кушнер са участвали в разработването на документа.

Според публикации в медиите планът предвижда:

прехвърляне на цялата територия на Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност от САЩ;

замразяване на по-голямата част от линията на контакт в Запорожка и Херсонска област;

отмяна на санкциите срещу Москва;

официално признаване на Крим и Донбас за руски територии;

намаляване на американската военна помощ и числеността на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ);

забрана за разполагане на чуждестранни войски в Украйна;

Ограничение на Украйна да разполага с далекобойни оръжия;

установяване на официалния статут на Украинската православна църква-Московска патриаршия (УПЦ-МП) и обявяване на руския език за държавен език.

Според Financial Times, американски чиновници очакват Зеленски да подпише документа до 27 ноември.