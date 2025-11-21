НА ЖИВО
          Кризисен съвет: Зеленски събира Европа заради плана на САЩ

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Украинският президент Володимир Зеленски ще проведе телефонен разговор с водещите си европейски партньори, за да обсъдят американския план за прекратяване на войната с Русия. Това съобщиха високопоставен представител на президентството в Киев и източник от британското правителство.

          В разговора, който ще започне около 13:00 ч. българско време, ще участват френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц, предаде АФП.

          Причината за спешната координация е новият план на САЩ, изпратен до Киев – документ, който според европейските партньори подкрепя голяма част от максималистичните искания на Москва, поставяйки под напрежение Украйна и нейните съюзници.

          Според източници, европейските лидери се стремят да изработят обща позиция преди очакваните дипломатически стъпки на Вашингтон.

          Ситуацията поражда въпроси за следващите действия на Запада и за това доколко предложеният план съответства на интересите на Киев.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ЕК дава България на съд заради замърсяването на въздуха

          Десислава Димитрова -
          ЕК обяви, че ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Литва, Португалия и Швеция заради неспазени ангажименти за намаляване на емисиите на няколко основни замърсителя на въздуха.
          Война

          Купянск под огън: кадри показват руски части в града

          Пламена Ганева -
          В социалните мрежи се разпространиха видеокадри, за които се твърди, че показват руски подразделения в различни райони на Купянск. Според публикациите на проруските канали...
          Политика

          Песков към Киев: „Преговаряйте сега — после ще е късно“

          Пламена Ганева -
          Русия отправи нов, пряко формулиран сигнал към Киев: „Преговаряйте сега, по-късно ще бъде късно.“ Думите дойдоха от прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков – човекът,...

