Кризисен съвет: Зеленски събира Европа заради плана на САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски ще проведе телефонен разговор с водещите си европейски партньори, за да обсъдят американския план за прекратяване на войната с Русия. Това съобщиха високопоставен представител на президентството в Киев и източник от британското правителство.

В разговора, който ще започне около 13:00 ч. българско време, ще участват френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц, предаде АФП.

Причината за спешната координация е новият план на САЩ, изпратен до Киев – документ, който според европейските партньори подкрепя голяма част от максималистичните искания на Москва, поставяйки под напрежение Украйна и нейните съюзници.

Според източници, европейските лидери се стремят да изработят обща позиция преди очакваните дипломатически стъпки на Вашингтон.

Ситуацията поражда въпроси за следващите действия на Запада и за това доколко предложеният план съответства на интересите на Киев.