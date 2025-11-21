Купянск под огън: кадри показват руски части в града

В социалните мрежи се разпространиха видеокадри, за които се твърди, че показват руски подразделения в различни райони на Купянск. Според публикациите на проруските канали в града вече се виждат руски знамена, а боевете продължават.

- Реклама -

Информацията засега не може да бъде независимо потвърдена, а украинските власти не са публикували официален коментар за ситуацията.

Източниците, разпространили кадрите, твърдят, че бойците им „прочистват отделни огнища на съпротива“ и предотвратяват опити украински сили да се изтеглят от града.

Подобни заявления са чести в условията на активни бойни действия, но реалният контрол върху отделните квартали остава неясен, предвид променящата се обстановка на фронта.

Купянск, стратегически град в Харковска област, е сред най-оспорваните точки на източния фронт, а последните дни донесоха множество противоречиви съобщения за развитието на боевете.