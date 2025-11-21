НА ЖИВО
          Война

          Купянск под огън: кадри показват руски части в града

          Купянск
          Купянск
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В социалните мрежи се разпространиха видеокадри, за които се твърди, че показват руски подразделения в различни райони на Купянск. Според публикациите на проруските канали в града вече се виждат руски знамена, а боевете продължават.

          Информацията засега не може да бъде независимо потвърдена, а украинските власти не са публикували официален коментар за ситуацията.

          Източниците, разпространили кадрите, твърдят, че бойците им „прочистват отделни огнища на съпротива“ и предотвратяват опити украински сили да се изтеглят от града.
          Подобни заявления са чести в условията на активни бойни действия, но реалният контрол върху отделните квартали остава неясен, предвид променящата се обстановка на фронта.

          Купянск, стратегически град в Харковска област, е сред най-оспорваните точки на източния фронт, а последните дни донесоха множество противоречиви съобщения за развитието на боевете.

