Лагард: Европа става уязвима и губи битката за растеж

Ръководителят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че регионът става все по-уязвим към глобални сътресения – включително американските мита – и изостава в ключови области за бъдещия растеж, като изкуствения интелект.

В реч пред банкова конференция тя заяви, че Европа трябва спешно да ускори интеграцията си и да преразгледа традиционния си модел на растеж, опиращ се на износ, който вече не работи в условията на нарастваща геополитическа нестабилност.

„Европа стана по-уязвима“, подчерта управителят на ЕЦБ във Франкфурт, акцентирайки върху зависимостта на континента от трети страни за сигурността и критичните суровини.

Тя посочи, че глобалните кризи са се засилили – покачването на митата в САЩ, руската инвазия в Украйна и агресивната конкуренция от Китай.

Според Лагард европейският вътрешен пазар е в застой, особено в дигиталния сектор и в развитието на AI, които са определящи за бъдещото икономическо развитие.

Европейската икономика от десетилетия разчита на износа на автомобили, машини, фармацевтични продукти и други стоки, но този модел е „неработещ“ в настоящата среда. Затова, по думите ѝ, ЕС трябва да засили вътрешната икономика, за да се превърне в „източник на устойчивост в един несигурен свят“.

Ръководителката на ЕЦБ очерта и редица реформи, необходими за ускоряване на растежа – по-дълбока финансова интеграция, намаляване на търговските бариери и опростяване на процесите на вземане на решения в ЕС.

Тя предупреди, че още години на загубен растеж и ниска производителност биха били „разочароващи за бъдещите поколения и безотговорни“.

Ако Европа предприеме смели реформи, „можем да гарантираме, че ще бъде силна и няма да бъде жертва на решения, взети извън региона“, каза Лагард.