НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИкономика

          Лагард: Европа става уязвима и губи битката за растеж

          0
          85
          БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Ръководителят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че регионът става все по-уязвим към глобални сътресения – включително американските мита – и изостава в ключови области за бъдещия растеж, като изкуствения интелект.

          - Реклама -

          В реч пред банкова конференция тя заяви, че Европа трябва спешно да ускори интеграцията си и да преразгледа традиционния си модел на растеж, опиращ се на износ, който вече не работи в условията на нарастваща геополитическа нестабилност.

          Лагард: Увеличението на цените се случва веднъж и отминава Лагард: Увеличението на цените се случва веднъж и отминава

          Европа стана по-уязвима“,

          подчерта управителят на ЕЦБ във Франкфурт, акцентирайки върху зависимостта на континента от трети страни за сигурността и критичните суровини.

          Тя посочи, че глобалните кризи са се засилили – покачването на митата в САЩ, руската инвазия в Украйна и агресивната конкуренция от Китай.

          Според Лагард европейският вътрешен пазар е в застой, особено в дигиталния сектор и в развитието на AI, които са определящи за бъдещото икономическо развитие.

          Европейската икономика от десетилетия разчита на износа на автомобили, машини, фармацевтични продукти и други стоки, но този модел е „неработещ“ в настоящата среда. Затова, по думите ѝ, ЕС трябва да засили вътрешната икономика, за да се превърне в „източник на устойчивост в един несигурен свят“.

          Кристин Лагард: От 1 януари България ще има пълноправен глас в решенията на ЕЦБ Кристин Лагард: От 1 януари България ще има пълноправен глас в решенията на ЕЦБ

          Ръководителката на ЕЦБ очерта и редица реформи, необходими за ускоряване на растежа – по-дълбока финансова интеграция, намаляване на търговските бариери и опростяване на процесите на вземане на решения в ЕС.

          Тя предупреди, че още години на загубен растеж и ниска производителност биха били „разочароващи за бъдещите поколения и безотговорни“.

          Ако Европа предприеме смели реформи, „можем да гарантираме, че ще бъде силна и няма да бъде жертва на решения, взети извън региона“, каза Лагард.

          Ръководителят на Европейската централна банка Кристин Лагард предупреди, че регионът става все по-уязвим към глобални сътресения – включително американските мита – и изостава в ключови области за бъдещия растеж, като изкуствения интелект.

          - Реклама -

          В реч пред банкова конференция тя заяви, че Европа трябва спешно да ускори интеграцията си и да преразгледа традиционния си модел на растеж, опиращ се на износ, който вече не работи в условията на нарастваща геополитическа нестабилност.

          Лагард: Увеличението на цените се случва веднъж и отминава Лагард: Увеличението на цените се случва веднъж и отминава

          Европа стана по-уязвима“,

          подчерта управителят на ЕЦБ във Франкфурт, акцентирайки върху зависимостта на континента от трети страни за сигурността и критичните суровини.

          Тя посочи, че глобалните кризи са се засилили – покачването на митата в САЩ, руската инвазия в Украйна и агресивната конкуренция от Китай.

          Според Лагард европейският вътрешен пазар е в застой, особено в дигиталния сектор и в развитието на AI, които са определящи за бъдещото икономическо развитие.

          Европейската икономика от десетилетия разчита на износа на автомобили, машини, фармацевтични продукти и други стоки, но този модел е „неработещ“ в настоящата среда. Затова, по думите ѝ, ЕС трябва да засили вътрешната икономика, за да се превърне в „източник на устойчивост в един несигурен свят“.

          Кристин Лагард: От 1 януари България ще има пълноправен глас в решенията на ЕЦБ Кристин Лагард: От 1 януари България ще има пълноправен глас в решенията на ЕЦБ

          Ръководителката на ЕЦБ очерта и редица реформи, необходими за ускоряване на растежа – по-дълбока финансова интеграция, намаляване на търговските бариери и опростяване на процесите на вземане на решения в ЕС.

          Тя предупреди, че още години на загубен растеж и ниска производителност биха били „разочароващи за бъдещите поколения и безотговорни“.

          Ако Европа предприеме смели реформи, „можем да гарантираме, че ще бъде силна и няма да бъде жертва на решения, взети извън региона“, каза Лагард.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          ЕК дава България на съд заради замърсяването на въздуха

          Десислава Димитрова -
          ЕК обяви, че ще предяви иск пред Съда на ЕС срещу България, Литва, Португалия и Швеция заради неспазени ангажименти за намаляване на емисиите на няколко основни замърсителя на въздуха.
          Война

          Купянск под огън: кадри показват руски части в града

          Пламена Ганева -
          В социалните мрежи се разпространиха видеокадри, за които се твърди, че показват руски подразделения в различни райони на Купянск. Според публикациите на проруските канали...
          Политика

          Песков към Киев: „Преговаряйте сега — после ще е късно“

          Пламена Ганева -
          Русия отправи нов, пряко формулиран сигнал към Киев: „Преговаряйте сега, по-късно ще бъде късно.“ Думите дойдоха от прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков – човекът,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions