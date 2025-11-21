Легенда на Ман Сити сложи край на кариерата си

Легендарният бразилски полузащитник Фернандиньо официално прекрати своята състезателна кариера на 40-годишна възраст. Решението идва почти година след последния му официален мач – през декември миналата година, когато договорът му с Атлетико Паранензе изтече.

През март, в интервю за документална поредица за Манчестър Сити, бившият капитан на „гражданите“ призна, че мисълта за отказване му е носела „тръпки“. Днес обаче изборът му е окончателен.

„Вече съм уморен. Уморих се само докато тичах тридесетина минути днес. Нищо във футбола не ме мотивира, постигнах всичко, което можеше да се постигне. Насладих се на всичко. Сега е време да се радвам на живота със семейството си“, заяви той в емоционално обръщение, цитирано от Globoesporte.

Фернандиньо коментира и защо не е подновил договора си с Атлетико Паранензе:

„Не стигнахме до съгласие за нов договор и това е най-естественото нещо. Никога не съм крил благодарността и уважението си към клуба и феновете. Атлетико пое по своя път, аз – по моя, а уважението е взаимно.“

Кариерата му е пример за постоянство и класа. След силните години в Шахтьор Донецк той остави ярка следа в Манчестър Сити, където прекара девет сезона, стана капитан и се превърна в ключова фигура в един от най-успешните периоди на клуба.

С екипа на Бразилия Фернандиньо изигра 53 мача и вкара 2 гола.