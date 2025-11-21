НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 21.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Легенда на Ман Сити сложи край на кариерата си

          Фернандиньо окачи бутонките на 40-годишна възраст

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Легендарният бразилски полузащитник Фернандиньо официално прекрати своята състезателна кариера на 40-годишна възраст. Решението идва почти година след последния му официален мач – през декември миналата година, когато договорът му с Атлетико Паранензе изтече.

          - Реклама -

          През март, в интервю за документална поредица за Манчестър Сити, бившият капитан на „гражданите“ призна, че мисълта за отказване му е носела „тръпки“. Днес обаче изборът му е окончателен.

          „Вече съм уморен. Уморих се само докато тичах тридесетина минути днес. Нищо във футбола не ме мотивира, постигнах всичко, което можеше да се постигне. Насладих се на всичко. Сега е време да се радвам на живота със семейството си“, заяви той в емоционално обръщение, цитирано от Globoesporte.

          Фернандиньо коментира и защо не е подновил договора си с Атлетико Паранензе:

          „Не стигнахме до съгласие за нов договор и това е най-естественото нещо. Никога не съм крил благодарността и уважението си към клуба и феновете. Атлетико пое по своя път, аз – по моя, а уважението е взаимно.“

          Кариерата му е пример за постоянство и класа. След силните години в Шахтьор Донецк той остави ярка следа в Манчестър Сити, където прекара девет сезона, стана капитан и се превърна в ключова фигура в един от най-успешните периоди на клуба.

          С екипа на Бразилия Фернандиньо изигра 53 мача и вкара 2 гола.

          Легендарният бразилски полузащитник Фернандиньо официално прекрати своята състезателна кариера на 40-годишна възраст. Решението идва почти година след последния му официален мач – през декември миналата година, когато договорът му с Атлетико Паранензе изтече.

          - Реклама -

          През март, в интервю за документална поредица за Манчестър Сити, бившият капитан на „гражданите“ призна, че мисълта за отказване му е носела „тръпки“. Днес обаче изборът му е окончателен.

          „Вече съм уморен. Уморих се само докато тичах тридесетина минути днес. Нищо във футбола не ме мотивира, постигнах всичко, което можеше да се постигне. Насладих се на всичко. Сега е време да се радвам на живота със семейството си“, заяви той в емоционално обръщение, цитирано от Globoesporte.

          Фернандиньо коментира и защо не е подновил договора си с Атлетико Паранензе:

          „Не стигнахме до съгласие за нов договор и това е най-естественото нещо. Никога не съм крил благодарността и уважението си към клуба и феновете. Атлетико пое по своя път, аз – по моя, а уважението е взаимно.“

          Кариерата му е пример за постоянство и класа. След силните години в Шахтьор Донецк той остави ярка следа в Манчестър Сити, където прекара девет сезона, стана капитан и се превърна в ключова фигура в един от най-успешните периоди на клуба.

          С екипа на Бразилия Фернандиньо изигра 53 мача и вкара 2 гола.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Бурас избрал №47 в Левски заради световна звезда

          Станимир Бакалов -
          Полузащитникът на Левски Акрам Бурас бе поредният участник в рубриката на „сините“ с блиц въпроси в социалните мрежи. Ето как отговори на тях 23-годишният...
          Спорт

          Моуриньо: ВАР да се премахне

          Станимир Бакалов -
          Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо отправи поредна порция критики към португалските съдии. Според него решенията в последните мачове ощетяват както неговия отбор, така и...
          Спорт

          Обявиха шампиона на Аржентина

          Станимир Бакалов -
          Росарио Сентрал беше обявен за шампион на Аржентина за 2025 година след безпрецедентна промяна в правилата в края на сезона. Това решиха днес по...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions