Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща обявиха, че утре ще се проведе среща на лидерите от Европейския съюз. Разговорите ще се състоят в кулоарите на форума на Г-20 в Йоханесбург, предаде Ройтерс. Основна тема на дискусиите ще бъде ситуацията в Украйна.

- Реклама -

Междувременно украинският държавен глава Володимир Зеленски информира, че вече е запознал ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет с детайли около мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна.