      петък, 21.11.25
          Лидерите на ЕС се събират спешно в Йоханесбург заради ситуацията в Украйна

          Снимка: en.apa.az
          Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща обявиха, че утре ще се проведе среща на лидерите от Европейския съюз. Разговорите ще се състоят в кулоарите на форума на Г-20 в Йоханесбург, предаде Ройтерс. Основна тема на дискусиите ще бъде ситуацията в Украйна.

          Междувременно украинският държавен глава Володимир Зеленски информира, че вече е запознал ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет с детайли около мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Украйна.

