      петък, 21.11.25
          Начало

          Мариана Кукушева предупреди: Хлябът ще поскъпне

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Цената на хляба у нас вероятно ще се промени, предупреди пред БНР Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Според нея производителите са подложени на силен и многопосочен натиск, който прави поскъпването практически неизбежно.

          Кукушева посочи няколко ключови фактора, които водят до повишаване на себестойността:

          1. Административен и данъчен натиск с влизането на бюджета за 2026 г.
          Според нея производителите ще бъдат засегнати от по-високите осигуровки и допълнителните административни изисквания, заложени в държавната рамка.

          2. Увеличени енергийни и транспортни разходи
          Тези разходи, които и без това растат, директно оскъпяват продукцията и поставят допълнителен натиск върху бизнеса.

          3. Нови такси на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ)
          Кукушева припомни, че новата тарифа е предложена още преди време, но публикуването ѝ именно сега утежнява ситуацията за производителите, които вече се борят с поскъпване от всички страни.

          Председателят на браншовия съюз е категорична, че натрупаните разходи не могат да бъдат поемани от производителите безкрайно:
          При положение, че се покачват нашите задължения към държавния бюджет, виждате, че себестойността на нашите продукти става съвсем различна. Тя не може да бъде акумулирана дълго време от нас като производители, защото би довела единствено и само до ликвидиране на предприятия, така че хлябът независимо, че е символ на социалния мир, е стока като всички останали пазарни стоки, така че очаквам, че цената на хляба ще започне да се променя“, подчерта Кукушева.

