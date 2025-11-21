НА ЖИВО
          „Метрополитен": Няма нито една компрометирана сграда вследствие на строежа на метрото

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Нито една от сградите по 52-те километра изградено софийско метро не е компрометирана, заяви директорът на „Метрополитен“ Николай Найденов по време на брифинг в Столичната община. Дискусията беше посветена на технологиите на строителство в участъците на третата линия.

          Темата отново стана актуална след сигналите за пукнатини в блок в кв. „Хаджи Димитър“, откъдето жители се евакуираха по-рано през ноември. Подобни притеснения изразиха и родители на деца от 93. СУ „Александър Теодоров – Балан“ в кв. „Гео Милев“.

          „Сградите се следят в реално време“

          Николай Найденов увери, че:

          „Гражданите могат да бъдат абсолютно спокойни – конструкцията на техните жилища няма да бъде нарушена от строителството на метрото.“

          По думите му всички сгради около строителните участъци се наблюдават постоянно чрез прецизни системи, които отчита отклонения до милиметър.

          Разстоянието до сградите е достатъчно, технологията е безопасна

          Зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев подчерта, че:

          • метрото се строи на голямо разстояние от жилищните сгради;
          • използваните технологии са доказано безопасни и не влияят на конструкциите;
          • дори когато трасето преминава под сгради, рискът е минимален.

          „Отклоненията или ги няма, или са в рамките на един милиметър, което не води до проблеми.“

          Чаушев уточни, че сградите с най-сериозни проблеми са на 50–80 метра от трасето, което показва, че причината не е свързана със строителството.

          Проблемите в „Хаджи Димитър“ и 93. СУ са стари

          Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев съобщи, че в 93. СУ вече тече конструктивно обследване:

          „Проблеми там има от десетилетия, не са възникнали сега и нямат връзка с метрото.“

          Кметът на „Подуяне“ Кристиян Христов потвърди:

          • същинските строителни дейности в района са приключили;
          • предстоят добри новини за пускането в експлоатация на участъка;
