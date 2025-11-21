„Метрополитен“: Няма нито една компрометирана сграда вследствие на строежа на метрото

Нито една от сградите по 52-те километра изградено софийско метро не е компрометирана, заяви директорът на „Метрополитен“ Николай Найденов по време на брифинг в Столичната община. Дискусията беше посветена на технологиите на строителство в участъците на третата линия.
Темата отново стана актуална след сигналите за пукнатини в блок в кв. „Хаджи Димитър“, откъдето жители се евакуираха по-рано през ноември. Подобни притеснения изразиха и родители на деца от 93. СУ „Александър Теодоров – Балан“ в кв. „Гео Милев“.
„Сградите се следят в реално време“
Николай Найденов увери, че:
По думите му всички сгради около строителните участъци се наблюдават постоянно чрез прецизни системи, които отчита отклонения до милиметър.
Разстоянието до сградите е достатъчно, технологията е безопасна
Зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев подчерта, че:
метрото се строи на голямо разстояние от жилищните сгради;
използваните технологии са доказано безопасни и не влияят на конструкциите;
дори когато трасето преминава под сгради, рискът е минимален.
Чаушев уточни, че сградите с най-сериозни проблеми са на 50–80 метра от трасето, което показва, че причината не е свързана със строителството.
Проблемите в „Хаджи Димитър“ и 93. СУ са стари
Кметът на район „Слатина“ Георги Илиев съобщи, че в 93. СУ вече тече конструктивно обследване:
Кметът на „Подуяне“ Кристиян Христов потвърди:
същинските строителни дейности в района са приключили;
предстоят добри новини за пускането в експлоатация на участъка;
