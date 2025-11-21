НА ЖИВО
          Микел Артета: Не знам колко време ще отсъства Габриел

          В предстоящия кръг от Висшата Лига на Англия Арсенал приема Тотнъм, като двубоят е тази неделя от 18:30 часа

          Снимка: БГНЕС
          Мениджърът на Арсенал Микел Артета потвърди, че централният защитник на тима Габриел Магалаеш ще отсъства в следващите няколко седмици, след като пострада по време на контролата със Сенегал.

          27-годишният футболист е един от основните играчи на лондончани, като Артета заяви на днешната си пресконференция, че отсъствието му е голям удар за отбора преди важните мачове с Тотнъм, Байерн Мюнхен и Челси до края на месеца.

          „Габи, за съжаление, получи контузия по време на ангажимента си с националния отбор. Ще отсъства няколко седмици. Ще мине нов скенер следващата сряда. Тогава ще имаме и повече яснота колко точно ще пропусне“, каза Артета на брифинга си.

          Арсенал приема Тотнъм в градско дерби тази неделя от 18:30 часа.

