      петък, 21.11.25
          МИР инвестира 115 млн. евро в сателитни комуникации и научни иновации през 2026 г.

          Снимка: shutterstock.com
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Министерството на иновациите и растежа (МИР) планира през 2026 г. да вложи близо 115 млн. евро в изграждането на национална инфраструктура за сигурни сателитни комуникации, както и в общи проекти между научните среди и бизнеса.

          Средствата ще бъдат насочени към осем нови процедури по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). Мерките са заложени в индикативната годишна работна програма, одобрена вчера от Комитета за наблюдение.

          България укрепва икономиката и привлича инвестиции България укрепва икономиката и привлича инвестиции

          През 2026 г. ще бъде надграден националният модел за технологичен трансфер, чиято реализация започва в края на 2025 г. със създаването на основен хъб за комерсиализиране на научни резултати в София Тех Парк. След това ще бъдат открити и регионални офиси, които да улесняват местните компании в достъпа им до научен капацитет и иновационни услуги.

          Програмата предвижда и финансиране с малки грантове за микро-, малки и средни предприятия, които ще могат да заявяват иновативни услуги чрез Платформата за сътрудничество между висши училища, бизнес и научни организации. Системата ще служи и за намиране на специалисти, високотехнологична апаратура или конкретни научни услуги. Мярката продължава инвестициите от тази година, от които се възползваха над 100 компании.

          Русия и Китай се договориха да затвърдят сътрудничеството в световната политика и икономиката Русия и Китай се договориха да затвърдят сътрудничеството в световната политика и икономиката

          От следващата година ще започне модернизация на изследователската среда в академичните институции по подхода ИТИ (интегрирани териториални инвестиции), съобщават от МИР.

          Ще стартира и изграждането на национален комуникационен център за сигурни сателитни комуникации и наблюдение на Земята, който ще осигури участието на България в европейските програми GOVSATCOM, Galileo PRS и бъдещата инициатива IRIS2. Новата инфраструктура ще подобри управлението на кризи, защитата на критичната инфраструктура (енергийна, транспортна, комуникационна), ускорения и защитен обмен на данни между институциите, както и надеждната синхронизация на телекомуникационни и финансови системи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Назарян: Очаквам ПАЧИС в София да вземе решения за по-силно регионално сътрудничество

          Десислава Димитрова -
          Очаквам в София парламентаристите от държавите членки на ПАЧИС да приемат далновидни решения, които да подкрепят сътрудничеството и развитието на страните в Черноморския регион.
          България

          Петков: Санкциите могат да решат проблема с НИС — политическа намеса държи високите цени на горивата

          Десислава Димитрова -
          Кирил Петков заяви, че казусът с „Нафтена индустрия на Сърбия“ (НИС) е „кристално ясен“, а високите цени на горивата в Сърбия показват политическа намеса и опит за влияние върху правителството.
          Крими

          НЗОК предупреждава за фалшиви SMS-и, използвани за кибератаки

          Десислава Димитрова -
          От Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) съобщават, че са получили множество сигнали от граждани за SMS-и, изпратени уж от името на институцията.

